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धनबाद में शव के साथ थाने का घेराव, 72 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम

धनबाद में युवक की लाश बरामद होने के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर दिया. लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

Dhanbad Murder
थाने का घेराव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 8:50 PM IST

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धनबाद: जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बस्तीपुर निवासी करीब 17 वर्षीय आरिफ अंसारी का शव बुधवार को मटियाला गांव स्थित नदी किनारे जंगल से बरामद होने के बाद इलाके में शोक के साथ-साथ आक्रोश का माहौल है. शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां बेटे की लाश देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया. गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण शव के साथ गोविंदपुर थाना पहुंचे और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की.आक्रोशित लोगों ने थाना का घेराव किया.

इस दौरान जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी, समाजसेवी शमीम अंसारी, गौड़तो पा पंचायत के मुखिया विनोद रजवार, पूर्व मुखिया लुकमान अंसारी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि नासिर अंसारी, अरमान अंसारी, हुसैन अंसारी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे. ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय दिलाने की अपील की.

धनबाद में शव के साथ थाने का घेराव (Etv Bharat)

मौके पर जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो थाना का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा. आक्रोशित लोगों उद्भेदन के लिए पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.

स्थिति को देखते हुए गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से वार्ता की. उन्होंने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहन जांच कर रही है तथा संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी जारी है.

थाना प्रभारी ने भरोसा दिलाया कि अगले 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ और वे वापस लौट गए. वहीं, परिजनों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए निष्पक्ष और त्वरित पुलिस कार्रवाई की अपेक्षा जताई है.

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