जामताड़ा में पड़ रही है प्रचंड गर्मी, तेज धूप में तप रहे हैं लोग
जामताड़ा में गर्मी और तेज धूप से लोग परेशान हैं. घर से निकलना मुश्किल है.
Published : April 23, 2026 at 5:30 PM IST
जामताड़ा: जिले में तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप में लोग तप रहे हैं. घरों से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है. डॉक्टर हाइड्रेटेड रहने और अपने शरीर को धूप से बचाने की सलाह दे रहे हैं. धूप बहुत तेज है और पारा 41 डिग्री तक पहुच गया है.
सूरज की तेज धूप से तप रहा है जामताड़ा
जामताड़ा में इन दिनों प्रचंड गर्मी और सूरज की तेज धूप से लोग परेशान हैं. यहां दिन में तापमान 40 से 41 डिग्री तक पहुंच गया है. सुबह 10 बजे के बाद सूरज आग उगलने लगता है और धरती तपने लगती है. नतीजा दिन में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है. इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं. सरकारी दफ्तर में भी लोगों की आने की संख्या कम होती जा रही है.
क्या कहते हैं लोग
इस गर्मी और तेज धूप को देखते हुए स्थानीय लोग बताते हैं कि ऐसे मौसम में काफी परेशानी होती है. घर से निकलना मुश्किल हो जाता है. खासकर बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो और परेशानी हो जाती है.
क्या कहते हैं चिकित्सक
इस गर्मी और तेज धूप को लेकर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार घर से बाहर काम करने वालों को शरीर, मुंह को ढक कर बाहर निकलने और पानी पीते रहने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि तेज धूप में जो लोग किसी भी कारण घर से बाहर निकलते हैं या वे लोग भी जो टू व्हीलर चलाते हैं, उन्हें मुंह और शरीर ढक कर रखना चाहिए. फुल कपड़ा पहनना चाहिए और अनावश्यक धूप में ना निकलना चाहिए.
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