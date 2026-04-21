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UP में आसमान से बरस रही 'आग' : लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल, घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह खबर

मौसम विभाग ने पांच दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, कई जिलों में हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है.

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UP में आसमान से बरस रही 'आग' (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 7:13 PM IST

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आगरा : यूपी में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है. पारा 40 के पार पहुंच गया है. इतना ही नहीं, सुबह 10 बजे से ही घर से निकलना मुश्किल हो जाता है. मौसम विज्ञान विभाग ने पांच दिन तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है, जिससे 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हीट वेव चलेगी. आगरा के साथ ही अन्य जिलों में हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है. गर्मी तेवर दिखा रही है. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक एडवाइजरी जारी नहीं की है, जबकि सोमवार को आगरा का अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा था. हीटवेव की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. ताजमहल पर पर्यटक गर्मी से बेहाल होकर बीमार हो रहे हैं.

UP में आसमान से बरस रही 'आग' : लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार गर्मी की वजह से आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी और जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या अधिक हुई है. एसएनएमसी की ओपीडी में सोमवार को 3151 मरीज पहुंचे, जिसमें स्किन प्रॉब्लम, उल्टी-दस्त, बुखार, फूड पॉइजनिंग, अपच, पेट फूलने और खट्टी डकार समेत अन्य परेशानी के मरीज शामिल रहे.

गर्मी से तबीयत खराब
एसएनएमसी के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नीरज यादव ने बताया कि ओपीडी में आने वाले बच्चों में अधिकतर की शिकायत तेज बुखार, उल्टी-दस्त, पेट दर्द की परेशानी की होती है. बार-बार दस्त होने से बच्चों में कमजोरी और उनका गला भी सूख रहा है. कई बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब होने पर भर्ती तक करना पड़ रहा है. जिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक डॉ. सुनीता राठौर ने बताया कि सोमवार को ओपीडी में 3228 मरीज आए. जिसमें डायरिया और फूड पॉइजनिंग के मरीज शामिल रहे. मंगलवार को भी सुबह से ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी हुई है. गर्मी के चलते बीमार होने से आठ मरीज इमरजेंसी में भर्ती हुए हैं.


बाहर ना निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह
गर्मी के कहर को लेकर आगरा निगम निगम ने स्मार्ट सिटी के पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को गर्मी से बचने की जानकारी देना शुरू कर दिया है. बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखकर जनजागरुकता अभियान शुरू किया गया है. नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी टीम के डेटा ऑफिसर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स से अभियान शुरू किया है, जिसमें जनता से अपील की जा रही है. शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लगे पीए सिस्टम के जरिए समय-समय पर गर्मी और हीट वेव से बचाव के उपायों का प्रसारण किया जा रहा है. इसके साथ ही डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स पर भी जरूरी संदेश, सावधानियां और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव प्रदर्शित किए जा रहे हैं.

ये की जा रही अपील
- दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलें.
- सिर ढककर ही घर से बाहर निकलें.
- हल्के और ढीले कपड़े पहनें.
- घर से बाहर निकलने पर अधिक से अधिक पानी पिएं.
- बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें.


गर्मी से ताजमहल में पर्यटकों की बिगड़ने लगी तबीयत
ताजमहल की दीवानगी पर गर्मी का कहर भारी पड़ रहा है. ताजमहल परिसर में सोमवार को भीषण गर्मी से कई पर्यटकों की हालत बिगड़ गई. उन्हें तत्काल ही ताजमहल स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र पर प्राथमिक उपचार दिया गया. गर्मी की चपेट में नेपाल की अनीता कुमारी और तारा कुमारी आईं, जिन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत हुई. इसके साथ ही ताजमहल में चक्कर आने से दिल्ली के मुजाहिद अली गश खाकर गिर पड़े. केरल की पर्यटक शाईना को उल्टियां होने लगी. तमिलनाडु की आर वैष्णवी ने तेज बुखार आने पर उपचार कराया.


धूप में अनावश्यक घर से बाहर न निकलें
आगरा में हीट वेव (लू) चल रही है. मगर, अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी नहीं की है. आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिस तरह से गर्मी तेवर दिखा रही है. वो सेहत के लिए खतरनाक है. इस मौसम में बिना जरूरी काम के धूप में घर से बाहर न निकलें. अगर जरूरी काम से घर से बाहर निकले भी तो पानी पीकर व शरीर को पूरा ढंककर निकलें. जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ओआरएस, आईवी फ्ल्यूड इत्यादि का पर्याप्त स्टॉक है. रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई जा चुकी है.


हीट वेव से ऐसे बचें
- धूप और लू में घर से निकलने से पहरेज करें.
- धूप में ढीले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनकर निकलें.
- पौष्टिक आहार और पेय पदार्थ साथ लेकर घर से निकलें.
- हल्का भोजन करें और कच्ची प्याज भी खाएं.
- अपनी डाइट में सत्तू और दही का सेवन करें
- पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना, जूस, बेल का जूस पिएं.
- मौसमी फल में तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, खीरा भी खूब खाएं.
- धूप के समय बच्चों को पार्क किए वाहन में अकेला न छोड़ें.
- कड़ी धूप में शारीरिक श्रम करने से बचें.

हीट वेव से बढ़ने लगी त्वचा संबंधी परेशानी
एसएनएमसी के त्वचा रोग के विभागाध्यक्ष डॉ. यतेंद्र चाहर ने बताया कि हीटवेव से सनबर्न, स्किन पर लाल दाने, खुजली और त्वचा के काले पड़ने और त्वचा में घमोरियां होती हैं, जिसमें पसीने की वजह से रोमछिद्र बंद होने से त्वचा पर चकत्ते और जलन होती है. इसलिए इस मौसम में पर्याप्त पानी पिएं.

स्किन केयर के लिए ये करें
- खूब पानी पिएं.
- नारियल पानी पिएं.
- नींबू पानी पिएं.
- सनस्क्रीन का प्रयोग करें.
- हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें.

सीएचसी और पीएचसी पर पर्याप्त दवाएं
आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि गर्मी को लेकर सभी सीएचसी और पीएचसी पर जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है. जिला अस्पतालों में हीट वेव को लेकर विशेष इंतजाम किये जा रहे हैं. हीट वेव को लेकर अधिकारियों संग बैठक करके आज शाम तक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी. लोगों से अपील है कि धूप में बाहर नहीं निकलें. दोपहर 12 बजे से चार बजे के बीच घर से बाहर जरूरत होने पर ही निकलें. गर्म हवाएं चलें तो सिर को ढक कर चलें. इस मौसम में प्यास न लगने पर भी खूब पानी पिएं. ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, और फलों के रस का सेवन करके खुद को हाइड्रेटेड रखें.

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