हरियाणा में लोगों को नहीं मिल पा रहा राशन, POS मशीनों में तकनीकी खराबी से वितरण ठप, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

हरियाणा के राशन डिपो से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है. प्रदेश के करीब 1.59 करोड़ लोग राशन लेते हैं.

People stopped getting ration from ration depots in Haryana
हरियाणा के राशन डिपो से लोगों को राशन मिलना बंद हुआ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 11, 2026 at 9:27 PM IST

4 Min Read
पंचकूला: हरियाणा की सरकारी राशन वितरण व्यवस्था मार्च महीने में तकनीकी खामियों के कारण ठप हो गई है. समूचे प्रदेश में करीब 9300 राशन डिपो हैं, जहां से प्रदेश के करीब 1.59 करोड़ लोग राशन लेते हैं. लेकिन इस महीने में प्रदेश के एक लाभार्थी को भी अब तक राशन नहीं मिल सका है. 11 मार्च तक प्रदेश के राशन डिपो बंद रहे या जो खुले मिले भी, वहां के डिपो संचालकों द्वारा लोगों को राशन वितरण नहीं होने की बात कहकर लौटाया जाता रहा. लाभार्थी राशन के लिए रोजाना डिपो पर कई-कई चक्कर काटने को मजबूर हैं लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है.

पुरानी मशीनों और सर्वर डाउन से परेशानी: प्रदेश के सभी डिपो होल्डरों को राशन वितरण के लिए वर्ष 2017 के समय की पुरानी एसओपी मशीनें दी गई हैं. नतीजतन सर्वर डाउन होने और मशीनों के स्पोर्ट नहीं करने के चलते राज्य के लगभग 1.59 करोड़ लाभार्थी राशन से वंचित हैं. जबकि लाभार्थी परिवारों का मासिक तौर पर निर्धारित तिथि के अनुसार एक साइकल चलता है. लेकिन इस बार राशन वितरण प्रणाली शुरू नहीं होने के चलते उनकी परेशानी बढ़ गई है. क्योंकि लाभार्थी सरकारी डिपो से मिलने वाली खाद्य वस्तुएं भी अब बाजार से ऊंचे दाम पर खरीदने को मजबूर हैं.

हरियाणा में लोगों को नहीं मिल पा रहा राशन (Etv Bharat)

पुरानी मशीनों से डिपो होल्डर परेशान: ईटीवी भारत ने पंचकूला के अलग अलग डिपो पर जाकर लाभार्थियों और डिपो संचालकों से बातचीत की. लाभार्थियों ने बताया कि वे एक मार्च से राशन डिपो के चक्कर काट रहे हैं लेकिन हर बार उन्हें राशन वितरण शुरू नहीं होने का एक ही जवाब दिया जा रहा है. गौरतलब है कि 5जी के समय में डिपो पर मौजूद राशन वितरण संबंधी मशीनें 2जी नेटवर्क की हैं. इस कारण डिपो होल्डरों को बीते लंबे समय से धीमी नेटवर्क स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेट में परेशानी और खराब बैटरी जैसी समस्याएं पेश आती रही हैं.

पहली तारीख से शुरू होता है वितरण: खाद्य आपूर्ति विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी राशन डिपो से लाभार्थियों के लिए राशन वितरण प्रक्रिया हर महीने की एक तारीख को शुरू कर दी जाती है. इससे पहले लाभार्थियों को मोबाइल पर संदेश भी भेजे जाते हैं. लेकिन इस बार 11 मार्च तक राशन का वितरण शुरू ही नहीं हो सका है. कई प्रदेशवासी ऐसे भी मिले, जिन्होंने बताया कि उन्हें राशन के लिए मोबाइल पर संदेश अभी तक नहीं मिले हैं

सरकारी राशन पर निर्भरता: गौरतलब है कि प्रदेश में मार्च तक करीब 39,88,155 राशन कार्ड धारक हैं. एक कार्ड पर औसतन चार सदस्यों के अनुसार एक करोड़ 59 लाख 52 हजार 620 लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं. लेकिन इन्हें किस तारीख से राशन मिल सकेगा, इस बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.

AAY योजना और बीपीएल परिवारों को राशन: हरियाणा में लाखों लाभार्थी प्रत्येक माह अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत अपने कोटे का राशन हासिल करते हैं. भारत सरकार की इस योजना के तहत देश के सबसे गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है. इस योजना के तहत राशन कार्ड वाले पात्र परिवारों को खाद्यान्न मिलता है. इनके अलावा हरियाणा में हर बीपीएल परिवार को प्रति सदस्य के अनुसार सस्ती दरों पर भी राशन मिलता है.

वर्ष 2017 की पुरानी पीओएस मशीनें: राज्य में डिपो होल्डरों को वर्ष 2017 में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत बायोमीट्रिक और दस्तावेज अपलोड करने वाली पीओएस मशीनें दी गई थी. नवंबर 2016 में ट्रायल के बाद जून 2017 से इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था. लेकिन 5जी के समय में भी विभाग आवश्यक कार्यों को भी इन पुरानी मशीनों के भरोसे चला रहा है.

