खेजड़ी बचाओ, जीवन बचाओ: बीकानेर में संतों के साथ महिलाएं भी मैदान में डटी, महापड़ाव शुरू

सोलर कंपनियों की ओर से खेजड़ी काटने के विरोध में बीकानेर में संतों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग आमरण अनशन पर बैठे.

massive protest in Bikaner
लालासर साथरी के महंत सच्चिदानंद महाराज (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 6:28 PM IST

बीकानेर: सोलर कंपनियों की ओर से खेजड़ी की कटाई के विरोध में बीकानेर में मंगलवार को आमरण अनशन और महापड़ाव शुरू हो गया है. खेजड़ली बलिदान की तर्ज पर 363 लोग संतों के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठे. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं. आंदोलनकारियों का कहना था कि अब वे धरने से तभी उठेंगे, जब सरकार खेजड़ी और पेड़ की कटाई के विरोध में कड़ा कानून लेकर आएगी.

यह अनशन लालासर साथरी के महंत सच्चिदानंद महाराज के नेतृत्व में दिया जा रहा है. महंत ने कहा कि खेजड़ी कटाई पर रोक लगाना सरकार के लिए छोटा सा काम है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत बड़ी मांग है. सरकार को आम जन की मांग पर गौर करना चाहिए. पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए जल्द से जल्द सख्त कानून विधानसभा में विधेयक के रूप में लाना चाहिए.

खेजड़ी बचाओ, जीवन बचाओ को लेकर महापड़ाव जारी. (ETV Bharat Bikaner)

उन्होंने कहा कि सरकार को कानून बनने तक आदेश जारी कर पेड़ काटने पर रोक लगानी चाहिए. सरकार पेड़ों पर रोक लगाने का आदेश देने और इस संबंध में इसी सत्र में विधानसभा में कानून लाने का भरोसा लिखित में दे तो वे आमरण अनशन को टालने पर विचार कर सकते हैं. उनका यह भी कहना था कि महापड़ाव तो कानून बनने के बाद ही उठेगा.

massive protest in Bikaner
धरनास्थल पर महिलाएं (ETV Bharat Bikaner)

एक दिन पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभा हुई थी. इसके बाद देर रात को महापड़ाव के लिए लोगों ने कलेक्ट्रेट कूच कर दिया था. अब मंगलवार को महापड़ाव शुरू कर दिया गया. महापड़ाव में बैठी महिला निरमा बिश्नोई ने कहा कि वे घर परिवार की जिम्मेदारी निभाकर यहां अनशन पर बैठने आई है. सोलर प्लांट लगाने वाले प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं. हमें यहां अनशन करने के लिए मजबूर किया गया है. पर्यावरण संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी है. सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए.

massive protest in Bikaner
महापड़ाव पर बैठे लोग (ETV Bharat Bikaner)

