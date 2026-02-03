ETV Bharat / state

खेजड़ी बचाओ, जीवन बचाओ: बीकानेर में संतों के साथ महिलाएं भी मैदान में डटी, महापड़ाव शुरू

लालासर साथरी के महंत सच्चिदानंद महाराज ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: सोलर कंपनियों की ओर से खेजड़ी की कटाई के विरोध में बीकानेर में मंगलवार को आमरण अनशन और महापड़ाव शुरू हो गया है. खेजड़ली बलिदान की तर्ज पर 363 लोग संतों के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठे. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं. आंदोलनकारियों का कहना था कि अब वे धरने से तभी उठेंगे, जब सरकार खेजड़ी और पेड़ की कटाई के विरोध में कड़ा कानून लेकर आएगी. यह अनशन लालासर साथरी के महंत सच्चिदानंद महाराज के नेतृत्व में दिया जा रहा है. महंत ने कहा कि खेजड़ी कटाई पर रोक लगाना सरकार के लिए छोटा सा काम है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत बड़ी मांग है. सरकार को आम जन की मांग पर गौर करना चाहिए. पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए जल्द से जल्द सख्त कानून विधानसभा में विधेयक के रूप में लाना चाहिए. खेजड़ी बचाओ, जीवन बचाओ को लेकर महापड़ाव जारी. (ETV Bharat Bikaner)