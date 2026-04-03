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खूंटी में गैस के लिए हाहाकार! रातभर लाइन, मच्छरदानी लगाकर सोए लोग, फिर भी नहीं मिला सिलेंडर

रांची : खूंटी जिले से एलपीजी संकट की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अनिगड़ा स्थित बिरसा गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर उपभोक्ता सिलेंडर की कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे. हालात इतने खराब हो गए कि कुछ लोगों को मच्छरदानी लगाकर सड़क किनारे ही रात बितानी पड़ी. इसके बावजूद कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल सका.

रात भर लगी रही सिलेंडर की कतार

दरअसल, रामनवमी के बाद कई दिनों तक गैस की सप्लाई बाधित रही. इसी कारण गुरुवार को वितरण की उम्मीद में लोग बुधवार रात से ही गोदाम के बाहर जमा हो गए. एक महिला उपभोक्ता तो आधी रात में ही पहुंच गई और मच्छरदानी लगाकर वहीं सो गई, ताकि सुबह जब गाड़ी आए तो सिलेंडर मिल जाए. धीरे-धीरे अन्य लोग भी उसी तरह रात बिताने लगे. खूंटी की एसडीएम ने स्वीकार किया कि रात में लोग कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे.

लाइन में लगे लोग (Etv Bharat)

उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा होने से बढ़ी परेशानी

गुरुवार को दिन में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और टोकन वितरण की व्यवस्था की गई. हालांकि, सिलेंडर की संख्या कम होने के कारण आधे से ज्यादा उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा. बिरसा गैस एजेंसी के संचालक बिरसा मुंडा से संपर्क नहीं हो सका, क्योंकि उनका मोबाइल बंद पाया गया. वहीं भारत गैस एजेंसी के संचालक सुरेश प्रसाद ने बताया कि उनकी एजेंसी पर सप्लाई के अनुरूप ग्राहकों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि भीड़ जरूर है, लेकिन उपभोक्ताओं को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है.