शिमला में फुटपाथ पर सो रहा था परिवार, तेज रफ्तार कार के कारण हुआ हादसे का शिकार

शिमला: राजधानी शिमला में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए. सभी लोग राजस्थान के रहने वाले हैं. घायलों का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है. तेज रफ्तार गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है. घायलों के परिवार ने बताया कि एक तेज रफ्तार टैक्सी गलत दिशा से आ रही थी और रफ्तार इतनी तेज थी कि वाहन सीधे सड़क किनारे बनी लोहे की रेलिंग से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलिंग और पास में लगा लोहे का साइनबोर्ड टूटकर नीचे गिर गया और फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर जा गिरा. हादसे में एक परिवार के पांच लोग घायल हो गए. इनमें चार बच्चे हैं. सभी घायल राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका इलाज आईजीएमसी में चल रहा है.

चार बच्चे घायल

हादसे में चार माह के नवजात के साथ चार, छह, आठ साल के तीन बच्चे और 21 साल की महिला घायल हुई है. हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने सभी घायलों को रिपन अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस हिरासत में चालक