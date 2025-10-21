ETV Bharat / state

शिमला में फुटपाथ पर सो रहा था परिवार, तेज रफ्तार कार के कारण हुआ हादसे का शिकार

शिमला में दिवाली की रात तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए हैं.

शिमला में सड़क हादसा
शिमला में सड़क हादसा (कॉन्सेप्ट इमेज)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 11:12 AM IST

Updated : October 21, 2025 at 11:59 AM IST

शिमला: राजधानी शिमला में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए. सभी लोग राजस्थान के रहने वाले हैं. घायलों का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है. तेज रफ्तार गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है. घायलों के परिवार ने बताया कि एक तेज रफ्तार टैक्सी गलत दिशा से आ रही थी और रफ्तार इतनी तेज थी कि वाहन सीधे सड़क किनारे बनी लोहे की रेलिंग से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलिंग और पास में लगा लोहे का साइनबोर्ड टूटकर नीचे गिर गया और फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर जा गिरा. हादसे में एक परिवार के पांच लोग घायल हो गए. इनमें चार बच्चे हैं. सभी घायल राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका इलाज आईजीएमसी में चल रहा है.

चार बच्चे घायल

हादसे में चार माह के नवजात के साथ चार, छह, आठ साल के तीन बच्चे और 21 साल की महिला घायल हुई है. हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने सभी घायलों को रिपन अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस हिरासत में चालक

ये हादसा सोमवार रात करीब 10 बजकर 15 मिनट पर उस समय हुआ जब शिकायतकर्ता कैलाश निवासी राजस्थान, अपने परिवार के साथ विक्ट्री टनल के पास ओल्ड बस स्टैंड जाने वाली सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर सो रहा था. तभी सफेद रंग की टैक्सी अचानक गलत दिशा से आती हुई बेकाबू हो गई और रेलिंग से जा टकराई. सूचना मिलते ही थाना सदर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही टैक्सी चालक को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने चालक का मेडिकल करवाया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि चालक ने किसी नशे का सेवन किया था या नहीं.

जांच में जुटी पुलिस

एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि 'हादसे के संबंध में थाना सदर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 125(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है.'

ये भी पढ़ें: दिवाली की रात कसोल में होटल में लगी आग, शिमला-हमीरपुर में भी दुकानें जलकर राख

