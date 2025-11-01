छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर लोगों में दिखा उत्साह, PM की सभा में पहुंची भीड़, कहा- प्रदेश में हो रहा विकास

ETV Bharat / state

रायपुर: 25 साल पहले छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया था. आज छत्तीसगढ़ का रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है. रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया रायपुर पहुंचे थे. उन्होंने 14,260 करोड रुपए के विकासकार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया. नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल दिखा. यहां पहुंचे कार्यकर्ताओं और लोगों से ईटीवी भारत ने बात की, उन्होंने कहा कि BJP की सरकार में काफी कुछ विकास हुआ है.

आत्मनिर्भर भारत का सपना करेंगे पूरा: कार्यक्रम स्थल में पहुंचे BJP कार्यकर्ता गुलशन कुमार सिन्हा ने बताया कि, आज रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर गरीबों को 3 लाख पक्का आवास दिया जा रहा है. आज छत्तीसगढ़ 25 साल पूरे कर चुका है. डबल इंजन की सरकार होने के साथ ही छत्तीसगढ़ शिखर पर पहुंच गया है. हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ विकसित हो इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है. उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है. 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जाएगा.

महिलाओं के लिए कई योजनाएं: रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर अनीता अग्रवाल ने कहा कि पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हुआ है. कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर विकास ना हुआ हो. खासकर बेटियों और महिला सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई है. शिक्षा के क्षेत्र में भी कई तरह की स्कीम लाई गई है, जो शिक्षा को प्रोत्साहित करती है.

छत्तीसगढ़ शिक्षा के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बनाएगा. महिलाएं आज आधी रात को भी घर से बाहर निकलती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है यह महिला सशक्तिकरण का ही उदाहरण है.- अनीता अग्रवाल, रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कॉलेज

एक और महिला प्रमिला गणवीर ने कह कि, 25 सालों में सरकार ने हम महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है. पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी. आज हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. छोटे से लेकर बड़े पदों पर शासकीय सेवा में चयनित होकर महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की बेहतरी के लिए महतारी वंदन योजना लागू की है.