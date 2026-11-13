बलरामपुर रामानुजगंज में छठ का बाजार सजा, लोग कर रहे खरीदारी
बलरामपुर रामानुजगंज में छठ महापर्व के लिए बाजार सज चुके हैं. उज्जवल तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 8:51 PM IST
बलरामपुर: बलरामपुर रामानुजगंज में छठ महापर्व की शुरुआत होते ही बाजार सजकर तैयार हो चुके हैं. बाजारों में छठ पूजा से संबंधित सभी जरूरत के सामान की खरीदारी करने छठ व्रती अपने परिवार के साथ पहुंच रहीं हैं. सभी लोग उत्साह के साथ पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं. बांस का बना हुआ सूप, दउरा, गन्ना और फल सहित पूजा पाठ की जरूरी चीजें लोग खरीदकर ले जा रहे हैं. इसके अलावा मिट्टी के दीये, मिट्टी के बर्तन और पात्रों की भी बिक्री हो रही है.
लोगों में छठ पूजा को लेकर उत्साह
इस संबंध में स्थानीय श्रद्धालु विकास दुबे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आज नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है. ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है. छठ पूजा नजदीक आने से बाजार में रौनक आ गया है. सभी प्रकार के सूप, दउरा, फल और साथ ही किराना दुकानों में खरीदारी करने लोगों की काफी भीड़ है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर शहर में काफी उत्साह है.
मौसमी फल और पूजा सामग्री की काफी डिमांड
पूजन सामग्री विक्रेता समर कुमार ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने कहा कि हर साल यहां रामानुजगंज में छठ पूजा के दौरान फल और पूजन सामग्री बेचने के लिए आते हैं. छठ का बाजार काफी अच्छा है. पूजा पाठ के सामान की काफी डिमांड है. हम फलों के साथ साथ सभी तरह के पूजा का सामान बेच रहे हैं.
सोमवार को होगा छठ महापर्व का समापन
छठ महापर्व के पहले दिन आज शुक्रवार को नहाए खाय मनाया गया है. कल खरना मनाया जाएगा. परसों रविवार शाम को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और सोमवार सुबह उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन होगा.