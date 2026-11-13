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बलरामपुर रामानुजगंज में छठ का बाजार सजा, लोग कर रहे खरीदारी

छठ महापर्व की शुरुआत ( ETV BHARAT )

बलरामपुर: बलरामपुर रामानुजगंज में छठ महापर्व की शुरुआत होते ही बाजार सजकर तैयार हो चुके हैं. बाजारों में छठ पूजा से संबंधित सभी जरूरत के सामान की खरीदारी करने छठ व्रती अपने परिवार के साथ पहुंच रहीं हैं. सभी लोग उत्साह के साथ पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं. बांस का बना हुआ सूप, दउरा, गन्ना और फल सहित पूजा पाठ की जरूरी चीजें लोग खरीदकर ले जा रहे हैं. इसके अलावा मिट्टी के दीये, मिट्टी के बर्तन और पात्रों की भी बिक्री हो रही है.

लोगों में छठ पूजा को लेकर उत्साह इस संबंध में स्थानीय श्रद्धालु विकास दुबे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आज नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है. ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है. छठ पूजा नजदीक आने से बाजार में रौनक आ गया है. सभी प्रकार के सूप, दउरा, फल और साथ ही किराना दुकानों में खरीदारी करने लोगों की काफी भीड़ है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर शहर में काफी उत्साह है.