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धनतेरस पर जमशेदपुर के बाजारों में दिखी रौनक, लोगों ने जमकर की खरीदारी

जमशेदपुर: धनतेरस के अवसर पर जमशेदपुर में आधी रात तक बाजारों में रौनक देखने को मिली. सुबह से ही दुकानों और शोरूमों में ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई थी, जो देर रात तक खरीदारी में व्यस्त रहे. मिट्टी के दीए से लेकर बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी शॉप्स तथा ऑटोमोबाइल शोरूमों में धनतेरस की रौनक बनी रही.

बाजारों में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के सभी बाजारों, चौराहों और चौकों पर पुलिस तैनात रही. विशेषकर ज्वेलरी दुकानों के आसपास सादे लिबास में पुलिस की तैनाती की गई. सोना-चांदी के आभूषण और सिक्के खरीदने के लिए आधी रात तक परिवारों के साथ लोग ज्वेलरी शोरूमों में दिखे.

धनतेरस पर जमशेदपुर के बाजारों में दिखी रौनक (Etv Bharat)

ज्वेलर चेतन आदेसरा ने बताया कि सर्राफा बाजार में धनतेरस को लेकर उत्साह रहा, लेकिन सोने-चांदी की कीमतों में तेजी और नकदी की कमी का असर कारोबार पर पड़ा. उन्होंने कहा कि धनतेरस से करीब एक सप्ताह पहले की तुलना में सोने की कीमतों में लगभग 7,000 रुपये का अंतर आने से कुछ प्रभाव पड़ा. इसके बावजूद सोने और चांदी दोनों की मांग बनी रही. सोने में सिक्कों और आभूषणों की खरीदारी हुई, जबकि चांदी के बर्तनों और सिक्कों को भी ग्राहकों ने पसंद किया.

धनतेरस बाजार (Etv Bharat)

इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में ऑनलाइन शॉपिंग का असर पड़ा है. इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार अनीश सचदेव ने बताया कि इस बार एलईडी टीवी और वॉशिंग मशीन की खरीदारी अधिक रही. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन से पारंपरिक दुकानों के कारोबार पर असर पड़ रहा है और ऑफलाइन बिक्री में गिरावट आई है. पिछले साल की अपेक्षा इस साल धनतेरस का बाजार सामान्य रहा. देर रात तक दुकानें खुली रहने के दौरान पुलिस का सहयोग मिला.

धनतेरस पर वाहनों की खरीदारी भी देर रात तक हुई. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) झारखंड के स्टेट चेयरपर्सन कृष्णा भलोटिया ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर की बिक्री में 30 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है. पिछले वर्ष के मुकाबले ऑटोमोबाइल कारोबार में इस साल 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है.

धनतेरस बाजार (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि आसान फाइनेंस की सुविधा के कारण मारुति, हुंडई, किआ, महिंद्रा, टोयोटा और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों की गाड़ियों की मांग बनी रही. खास तौर पर 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली प्रीमियम और हाई-एंड कारों के प्रति ग्राहकों का रुझान बढ़ा है. इलेक्ट्रिक (EV), मल्टी-फ्यूल और हाइब्रिड वाहनों को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है.