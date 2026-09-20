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रांची के पंडरा में लोगों ने पशु तस्करी में प्रयुक्त वाहन को फूंका, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

रांची में पशु तस्करी में इस्तेमाल वाहन को स्थानीय लोगों ने फूंक दिया. पुलिस ने मामले में दो एफआईआर दर्ज की है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार

Cattle smuggling in Ranchi
धू-धूकर जलता वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 2:16 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में रविवार की अहले सुबह पशु तस्करी को लेकर जमकर हंगामा हुआ. पशु तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक वाहन को पकड़ा ही था कि कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और लोगों ने वाहन से पशुओं को उतारा और देखते ही देखते वाहन को आग के हवाले कर दिया.

पुलिस ने पकड़ा था पशु तस्करी में इस्तेमाल वाहन

रांची के सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार, रविवार तड़के पुलिस को सूचना मिली थी कि पशु तस्कर कुछ वाहनों में पशुओं को लेकर जा रहे है. उनमें से कुछ वाहन पंडरा की ओर से गुजर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक वाहन को रोक कर पकड़ लिया.

Cattle smuggling in Ranchi
जला हुआ वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

लोगों ने पशुओं को उतारकर वाहन फूंका

इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंच गए और वाहन में मौजूद पशुओं को बाहर निकाल दिया. इसके बाद भीड़ ने वाहन में आग लगा दी. इस मामले में पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है. पहली प्राथमिकी पशु तस्करी के मामले में दर्ज की गई है, जबकि दूसरी प्राथमिकी वाहन में आग लगाने और आगजनी के मामले में दर्ज हुई है.

आठ लोगों को पुलिस ने किया डिटेन

पुलिस के मुताबिक, आगजनी की घटना में शामिल होने के संदेह में आठ लोगों को डिटेन किया गया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि पशुओं को कहां से लाया गया था और उन्हें कहां ले जाया जा रहा था. साथ ही वाहन में आग लगाने वालों की भूमिका भी जांची जा रही है.

Cattle smuggling in Ranchi
जले वाहन को सड़क से हटाते कर्मी. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्थानीय विधायक पहुंचे थाना

मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सीपी सिंह थाना पहुंचे. सीपी सिंह ने बताया कि उन्होंने पुलिस से कहा है कि मामले में जो लोग दोषी हैं उन पर ही कार्रवाई हो. कोई निर्दोष इस मामले में न फंसे.

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