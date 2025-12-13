ETV Bharat / state

खटीमा चाकूबाजी मामला: युवक की मौत से बवाल, दुकान में लगाई आग, धारा 163 लागू

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में शुक्रवार देर रात को हुई युवक की मौत के बाद शहर में हंगामा हो गया. हिंदू संगठनों ने खटीमा शहर में विरोध प्रदर्शन किया और एक दुकान में आग भी लगाई. बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कई और गाड़ियों में तोड़-फोड़ व दुकानों को जलाने का भी प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण प्रदर्शनकारी ऐसा नहीं कर पाए. भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा. फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगा दी है.

खटीमा शहर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है. धारा 163 लागू होने के बाद शहर में चार से ज्यादा लोगों को एक साथ खड़े होने की अनुमति नहीं है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. शहर में पीएसी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं. दुकान में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया.

खटीमा में युवक की मौत के बाद बवाल. (ETV Bharat)

पूरा मामला जानिए: शुक्रवार (12 दिसंबर) रात करीब 10 बजे खटीमा रोडवेज स्टेशन में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में बहस हो गई थी. कुछ ही देर में ये बहस मारपीट में बदल गई. इस दौरान दोनों गुटों के बीच चाकूबाजी हुई, जिसमें 24 वर्षीय तुषार शर्मा (पुत्र मनोज शर्मा), 23 वर्षीय सलमान (पुत्र शब्बू निवासी पकड़िया) और 21 वर्षीय अभय (पुत्र कन्हैया लाल) गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके पर मौजूद लोग घायलों को तुरंत उप जिला चिकित्सालय खटीमा लेकर गए, जहां उपचार के दौरान 24 वर्षीय तुषार शर्मा ने दम तोड़ दिया. मृतक तुषार पीलीभीत रोड स्थित एक ट्रांसपोर्ट में कार्य करता था. अन्य दो घायलों सलमान और अभय को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया था. सलमान की हालत भी गंभीर बनी हुई है. तुषार शर्मा की मौत के बाद आज खटीमा शहर में हंगामा हो गया.