ETV Bharat / state

फिर उठी थराली को जिला बनाने की मांग, एसडीएम के जरिए सीएम धामी को भेजा ज्ञापन

थराली को जिला बनाने की मांग को ज्ञापन सौंपते लोग ( फोटो सोर्स- Bakhtabar Singh Negi )

थराली: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आते ही नए जिलों का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है. हाल में ही उत्तरकाशी से पृथक कर पुरोला को जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर महापंचायत हुई थी. अब चमोली से अलग थराली को जिला बनाने की मांग उठाई गई है.

थराली को जिला बनाने की मांग तेज: बता दें कि थराली विधानसभा क्षेत्र को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर तेज हो गई. इसी कड़ी में थराली ब्लॉक सभागार में 'विधानसभा थराली बौद्धिक जागरण विकास मंच' के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया.

इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल जुलूस की शक्ल में तहसील कार्यालय पहुंचा. जहां पर उन्होंने उपजिलाधिकारी थराली के माध्यम से थराली को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा.

विधानसभा थराली बौद्धिक जागरण विकास मंच के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रमुख बख्ताबर सिंह नेगी ने कहा कि थराली क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षा का दंश झेल रहा है. जिला मुख्यालय से दूरी ज्यादा होने के कारण यहां के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं.

उन्होंने थराली को अलग जिला बनने की मांग की. इस मौके पर मंच के उपाध्यक्ष डीडी उनियाल ने कहा कि साल 1985 से लगातार थराली को जिला बनाने की मांग क्षेत्रीय जनता की ओर से उठाई जाती रही है, लेकिन आज तक जायज मांग पूरी न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है.