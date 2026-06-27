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बिहार में जंगली जानवर से लोगों में दहशत, तेंदुआ होने की जतायी आशंका

रोहतास : बिहार के रोहतास में एक अज्ञात जंगली जानवर की मौजूदगी की आशंका से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. जिले के ग्रामीणों का दावा है कि जानवर तेंदुआ हो सकता है, हालांकि वन विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है.

क्या है पूरा मामला? : दरअसल, वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के खेतों और झाड़ियों में घंटों खोजबीन की, लेकिन तेंदुआ होने के कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले. ग्रामीणों के अनुसार गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे. इसी दौरान पास से किसी जंगली जानवर की तेज आवाज सुनाई दी.

नीलगाय को मारा, कुत्ता को किया जख्मी : आवाज सुनने के बाद लोग किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई. कुछ देर बाद जब ग्रामीण दोबारा मौके पर पहुंचे तो वहां खून के धब्बे मिले. पास ही एक नीलगाय मृत पड़ी थी, जबकि एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल मिला. कुत्ते के कंधे पर गहरे जख्म होने के कारण ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले की आशंका जताई.

रातभर ग्रामीणों ने की खोजबीन : ग्रामीण राकेश सिंह, गुड्डू सिंह और वशिष्ठ सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुट गए और रातभर जानवर की तलाश की गई. खोजबीन के दौरान जानवर के अंसारी गांव की ओर जाने और बाद में वापस पड़वा गांव के काली मंदिर के समीप झाड़ियों में छिपे होने की भी चर्चा रही.

वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची : कुछ ग्रामीणों ने दो जानवर होने की भी आशंका जताई. हालांकि अंधेरा होने के कारण कोई तस्वीर नहीं ली जा सकी और न ही स्पष्ट रूप से जानवर की पहचान हो सकी. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

फॉरेस्टर शरद कुमार एवं वनरक्षक शिल्पी सिंह ने गांव और आसपास के खेतों, पेड़ों तथा झाड़ियों में व्यापक जांच की. फॉरेस्टर शरद कुमार ने बताया कि फिलहाल तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं की जा सकती. हालांकि यदि रात के समय किसी भी संदिग्ध जंगली जानवर की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें. हमारी टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच और आवश्यक कार्रवाई करेगी.