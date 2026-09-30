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7 माह से बंद सीमेंट प्लांट शुरू करने की मांग लेकर लाखेरी में रेलवे ट्रैक पर बैठे लोग...रोकी कोयला रैक

क्षेत्रवासियों ने सवाल उठाया कि फैक्ट्री में उत्पादन बंद है तो कोयला रैक किस उद्देश्य से संचालित की जा रही है.

People demanding the start of a plant in Lakheri
लाखेरी में प्लांट शुरू करने की मांग करते लोग (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 2:46 PM IST

4 Min Read
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बूंदी: 7 माह से अधिक समय से बंद एसीसी प्लांट दोबारा शुरू कराने की मांग अब सड़क से निकल रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई. नगर पालिका पार्षदों और क्षेत्रवासियों ने बुधवार दोपहर लाखेरी में फैक्ट्री की रेलवे ट्रैक पर धरना दिया एवं प्रदर्शन शुरू किया. प्रदर्शनकारियों ने कोयले की रैक रोक दी. प्लांट संचालन की मांग लेकर बैठे लोगों ने प्लांट प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. रेलवे ट्रैक पर अचानक हुए प्रदर्शन से हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश का प्रयास किया.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सीमेंट प्लांट लंबे समय से बंद है, लेकिन रेलवे रैक के जरिए कोयला और अन्य सामग्री की आवाजाही जारी है. ऐसे में क्षेत्रवासियों ने सवाल उठाया कि फैक्ट्री में उत्पादन बंद है तो कोयला रैक किस उद्देश्य से संचालित की जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री परिसर के पिछले हिस्से से मशीनरी भी बाहर शिफ्ट करने की कवायद चल रही है. इससे लोगों में आशंका और आक्रोश बढ़ गया.

लाखेरी में रेलवे ट्रैक पर बैठे लोग (ETV Bharat Bundi)

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प्लांट बंद तो कोयला रैक क्यों: भाजपा लाखेरी मंडल अध्यक्ष नवीन यादव ने कहा, सात माह से एसीसी प्लांट बंद है. क्षेत्रवासियों ने कई बार फैक्ट्री प्रबंधन से मुलाकात कर प्लांट शुरू कराने की मांग की, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला. अब क्षेत्रवासियों का धैर्य जवाब दे चुका है. यादव ने सवाल उठाया कि प्लांट पूरी तरह बंद है तो यहां से कोयले की रैक क्यों भेजी जा रही है. आरोप लगाया कि फैक्ट्री के पीछे और रेलवे रैक के माध्यम से मशीनरी को भी दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है. यदि फैक्ट्री की मशीनरी और संसाधन बाहर चले गए तो भविष्य में प्लांट को दोबारा शुरू करना और मुश्किल हो जाएगा.

मजदूरों के रोजगार का उठाया मुद्दा: प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी की अर्थव्यवस्था और रोजगार से लंबे समय से जुड़ी हुई है. फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के साथ ट्रांसपोर्ट, दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और अन्य लोगों की आजीविका भी प्लांट के संचालन से प्रभावित होती है. सात माह से प्लांट बंद होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पर असर पड़ा है. नवीन यादव ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री प्रबंधन ने पहले स्थायी कर्मचारियों को वीआरएस लेने को मजबूर किया. इसके बाद प्लांट शटडाउन कर दिया. शुरू में मजदूर यूनियन ने कई बार आंदोलन किए, लेकिन प्रबंधन ने यूनियन को विश्वास में लेकर मामला शांत करा दिया. अब क्षेत्रवासियों ने खुद मोर्चा संभाला है.

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लिखित आश्वासन पर अड़े प्रदर्शनकारी: प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि इस बार मौखिक आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा. फैक्ट्री कब और किस प्रक्रिया से शुरू होगी, इसे लेकर प्रबंधन को स्पष्ट और लिखित आश्वासन देना होगा. ठोस आश्वासन मिलने तक धरना जारी रखेंगे. उधर, रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारियों के कारण फैक्ट्री प्लांट ने कोयला रैक रोक दी गई. ट्रैक पर धरने की सूचना पर लाखेरी थाना प्रभारी हरिनारायण शर्मा एवं जाप्ता पहुंचा. थाना प्रभारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फैक्ट्री प्रबंधक मौके पर आकर लिखित आश्वासन दें. प्रदर्शनकारी केवल फैक्ट्री की रेल्वे ट्रैक पर बैठे हैं.

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