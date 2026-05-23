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गैलन में डीजल देने से किया मना.. तो जेनरेटर लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए लड़की वाले

मुजफ्फरपुर में शादी के बीच देसी जुगाड़ की खूब चर्चा हो रही है. गैलन में डीजल नहीं मिला तो जेनरेटर लेकर लोग पेट्रोल पंप पहुंचे.

generator at petrol pump
मुजफ्फरपुर में शादी के दौरान ड्रामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2026 at 3:52 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह के दौरान डीजल खत्म होने पर परिजनों ने ऐसा जुगाड़ निकाला, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है. पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा गैलन (डब्बे) में डीजल देने से इनकार किए जाने के बाद शादी वाले घर के लोगों ने जेनरेटर को धक्का देकर सीधे पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शादी वाले घर में खत्म हुआ डीजल: जानकारी के अनुसार, मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है. शहर के मिठनपुरा निवासी जोगिंदर राय के घर बहन की शादी का समारोह चल रहा था. इसी दौरान जेनरेटर का डीजल खत्म होने लगा, जिससे शादी समारोह में बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई.

गैलन लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे परिजन: परिजनों ने तत्काल एक युवक को गैलन में डीजल लाने के लिए पेट्रोल पंप भेजा, लेकिन पंप कर्मियों ने सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए खुले डब्बे में डीजल देने से मना कर दिया. डीजल नहीं मिलने के बाद शादी की तैयारियों पर असर पड़ने की स्थिति बन गई. ऐसे में परिजनों ने अलग तरीका अपनाया.

गैलन में नहीं मिला डीजल तो जेनरेटर लेकर पहुंचे: चार-पांच युवकों ने जेनरेटर को धक्का देकर सड़क के रास्ते पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया, ताकि सीधे मशीन में डीजल भरवाया जा सके. पेट्रोल पंप परिसर में जेनरेटर पहुंचते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इस देसी जुगाड़ पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर: हालांकि, इस घटना ने पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा नियमों और आम लोगों की व्यावहारिक परेशानियों को लेकर भी चर्चा छेड़ दी है. कुछ लोग इसे शादी समारोह को बचाने की सूझबूझ बता रहे हैं, तो कुछ इसे व्यवस्था और नियमों के बीच फंसी आम जिंदगी का उदाहरण मान रहे हैं.

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