दखल दिहानी के खिलाफ फूटा गुस्सा, जयप्रकाश नगर के लोगों ने रातू रोड किया जाम
रांची के जयप्रकाश नगर में दखल दिहानी की कार्रवाई के बाद लोग भड़क गए. लोग सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
Published : February 11, 2026 at 12:00 PM IST
रांची: राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पीछे स्थित जयप्रकाश नगर में दखल दिहानी की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने रातू रोड कब्रिस्तान के पास टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सड़क जाम होने से रातू रोड पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी
स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2020 में लगभग 48 डिसमिल जमीन की विधिवत खरीदारी की गई थी. जमीन आदिवासी रैयत से ली गई थी और इसके एवज में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया था. लोगों का दावा है कि जमीन की खरीद-बिक्री आपसी सहमति से हुई थी और वे पिछले कई वर्षों से वहां मकान बनाकर रह रहे थे. लेकिन जमीन के मूल मालिक की ओर से बाद में मामला दर्ज कराया गया और कोर्ट से दखल दिहानी का आदेश प्राप्त कर लिया गया.
मंगलवार को प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कोर्ट के आदेश के तहत जयप्रकाश नगर में बने कुछ घरों को तोड़ दिया गया. इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई. प्रभावित परिवारों का कहना है कि बिना समुचित वैकल्पिक व्यवस्था और पर्याप्त समय दिए उनके आशियाने उजाड़ दिए गए.
प्रदर्शनकारियों की अपील- पुनः जांच कराया जाए
कई परिवारों का आरोप है कि उन्होंने जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर घर बनाया था, जो अब मलबे में तब्दील हो गया. घटना के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सड़क पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कार्रवाई पर रोक लगाने, मामले की पुनः जांच कराने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की.
उनका कहना है कि यदि जमीन लेन-देन में कोई कानूनी समस्या थी तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की है. आम लोगों को बेघर करना समाधान नहीं है. सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया.
अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि कोर्ट के आदेश के तहत ही कार्रवाई की गई है. देर शाम तक वार्ता जारी रहने की खबर है. फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रशासन ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. जबकि प्रभावित परिवार न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं.
