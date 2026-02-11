ETV Bharat / state

दखल दिहानी के खिलाफ फूटा गुस्सा, जयप्रकाश नगर के लोगों ने रातू रोड किया जाम

रांची: राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पीछे स्थित जयप्रकाश नगर में दखल दिहानी की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने रातू रोड कब्रिस्तान के पास टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सड़क जाम होने से रातू रोड पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2020 में लगभग 48 डिसमिल जमीन की विधिवत खरीदारी की गई थी. जमीन आदिवासी रैयत से ली गई थी और इसके एवज में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया था. लोगों का दावा है कि जमीन की खरीद-बिक्री आपसी सहमति से हुई थी और वे पिछले कई वर्षों से वहां मकान बनाकर रह रहे थे. लेकिन जमीन के मूल मालिक की ओर से बाद में मामला दर्ज कराया गया और कोर्ट से दखल दिहानी का आदेश प्राप्त कर लिया गया.

जानकारी देते प्रदर्शनकारी (Etv Bharat)

मंगलवार को प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कोर्ट के आदेश के तहत जयप्रकाश नगर में बने कुछ घरों को तोड़ दिया गया. इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई. प्रभावित परिवारों का कहना है कि बिना समुचित वैकल्पिक व्यवस्था और पर्याप्त समय दिए उनके आशियाने उजाड़ दिए गए.

प्रदर्शनकारियों की अपील- पुनः जांच कराया जाए