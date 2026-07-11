नीरज हत्याकांड के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग

नीरज हत्याकांड के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग
जमुआ में युवक के अपहरण और उसके बाद हत्या के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है.
Published : July 11, 2026 at 2:27 PM IST
गिरिडीह: शादी के लिए राजस्थान से घर वापस आ रहे युवक नीरज हाजरा को गायब करने और फिर उसकी हत्या किए जाने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश हैं. इस घटना के खिलाफ घरवालों के साथ ग्रामीण सड़क पर उतरे. हाथ में लाठी-डंडा लेकर सड़क पर मृतक का शव रखकर जमुआ-पचम्बा सड़क को जाम कर दिया. इस दौरान ग्रामीणों द्वारा जमुआ पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.
परिजनों ने थानेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप
जमुआ के थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. मृतक की मां बॉबी देवी और पिता का कहना है कि 7 जुलाई को उसके पुत्र नीरज की शादी थी. नीरज राजस्थान में काम करता था, ऐसे में 4 जुलाई को वह जमुआ आया. यहां उसने फोन कर पिता को बुलाया. जब पिता पहुंचे तो इस दौरान नीरज का होने वाला साढ़ू ने नीरज से संपर्क किया और अपने साथ ले गया. उसके बाद नीरज का पता नहीं चला.
इनका आरोप है 5 जुलाई को थाना में इसकी सूचना दी. यहां बड़ा बाबू ने कहा कि 8 जुलाई तक नीरज घर आ जाएगा. मृतक के माता-पिता का कहना है कि जब बड़ा बाबू को फोन किया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है. परिजनों में थानेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया. इनका कहना है कि थाना प्रभारी यदि सजग रहते और उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाता तो शायद नीरज के साथ घटना नहीं घटती.
क्या है मामला
बता दें कि जमुआ थाना क्षेत्र के भिखोडीह निवासी सुभाष हाजरा के इकलौता पुत्र 22 वर्षीय नीरज हाजरा की शादी तय हुई थी. विवाह के लिए वह 4 जुलाई को जमुआ पहुंचा था. उसे रिसीव करने उसके पिता सुभाष जमुआ पहुंचे थे. इस बीच नीरज का होने वाला साढ़ू नीरज को अपने साथ ले गया. इसके बाद नीरज घर नहीं लौटा. परिजनों ने इसकी शिकायत थाना से की. इस बीच 9 जुलाई को बिहार के जमुई जिले के बिचकोड़वा थाना क्षेत्र एक लावारिस शव बरामद की गई. जिसकी पहचान नीरज के तौर पर हुई.
एसआईटी कर रही है जांच
इधर, इस घटना को लेकर एसपी डॉ बिमल कुमार ने खोरीमहुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया. टीम के द्वारा एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, दो टीम को बिहार के बांका तथा भागलपुर भेजा गया था. एसडीपीओ ने कहा कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और दोषी की गिरफ्तारी भी होगी.
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