ETV Bharat / state

सूरजपुर में जान जोखिम में डाल लोग पार कर रहे रपटा, हेवी ट्रकों की वजह से छतिग्रस्त हुई पुलिया

सूरजपुर: जिला मुख्यालय से करीब 40 किमी की दूरी पर खड़गवा-सोनगरा मार्ग है. यहां सुखदेवपुर नाले के तेज धार में लोग जान जोखिम में डालकर एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि रपटा छतिग्रस्त होने की वजह से उनको पानी में उतकर जाना पड़ता है. गांव वाले कहते हैं कि खतरा तो है लेकिन क्या करें. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिय कोयला लदे बड़े वाहनों के आने जाने की वजह से टूटा है.

गांव वाले बताते हैं कि पुलिया के छतिग्रस्त होने की वजह से स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर यहां से पार होने को मजबूर हैं. गांव वाले बताते हैं कि जब पानी की धारा तेज होती है तो परिजन अपने बच्चों को पीठ पर बैठाकर रपटा पार कराते हैं. गांव के लोग बताते हैं कि मई महीने में ही रपटा टूटा है उसके बाद से इसे ठीक नहीं किया गया. गांव वाले मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छतिग्रस्त पुलिया को ठीक किया जाए.

छतिग्रस्त हुई पुलिया (ETV Bharat)

कई बार तो हम बच्चों को पीठ पर लादकर इस पार से उस पार तक ले जाते हैं. बच्चों को स्कूल पहुंचाना भी जरूरी है: स्थानीय ग्रामीण

मई महीने में रपटे पर बना पुलिया छतिग्रस्त हुआ था. आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई. हमें रोज काम से इस पास से उस पार जाना होता है. हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द इसे ठीक कराए: स्थानीय ग्रामीण

एसईसीएल प्रबंधन को दी गई जानकारी

मायापुर के सरपंच कहते हैं कि हमने पुलिया के छतिग्रस्त होने की खबर एसईसीएल प्रबंधन को जाकर दी थी, ये भी बताया था कि पुल की हालत काफी जर्जर हो चुकी है. लेकिन प्रबंधन की ओर से इसपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. ग्रामीण रोज इस तरह से खतरे उठाकर रपटा पार करने को मजबूर हैं.

कलेक्टर का बयान

कलेक्टर रेना जमील ने बताया कि इसकी जानकारी हमें है और संबंधित विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बोल दिया गया है. वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अभी रपटा पुल का निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया है, ताकि लोगों और स्कूली बच्चों किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो.