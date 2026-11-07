खोए हुए मोबाइल की आस लगाए बैठे थे लोग, दीपावली पर एटा पुलिस ने लौटाईं खुशियां
पुलिस ने 25 लाख के 134 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे. अबतक 1222 फोन बरामद कर चुकी है एटा पुलिस. लोगों के चेहरे खिले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:18 PM IST
एटा: किसी का मोबाइल तीन महीने पहले खो गया था तो कोई लंबे समय से उसकी तलाश में था. मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद भी धीरे-धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन दीपावली के अवसर पर एटा पुलिस ने ऐसे लोगों को खास तोहफा दिया.
साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने जनपदीय पुलिस के सहयोग से 134 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए. बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये है. अपना खोया मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.
मोबाइल मिलने वालों में आयुष शर्मा भी शामिल रहे. उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल करीब तीन महीने पहले खो गया था. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोबाइल वापस मिल सकेगा, लेकिन दीपावली के अवसर पर पुलिस ने उनका मोबाइल खोजकर लौटा दिया.
आयुष ने खुशी जाहिर करते हुए एटा पुलिस का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि मोबाइल वापस मिलने से उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है. पुलिस इसी तरह लोगों की मदद करती रहे, जिससे उनके जैसे अन्य लोगों को भी खोए हुए मोबाइल वापस मिल सकें.
ऐसे तलाशती है पुलिस खोए मोबाइल
एसएसपी डॉ. ईलामारन जी के निर्देशन में मोबाइल बरामदगी के लिए अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, मोबाइल गुम होने पर संबंधित व्यक्ति थाने में शिकायत दर्ज कराता है. इसके बाद मोबाइल का आईएमईआई नंबर सीईआईआर (CEIR) पोर्टल पर दर्ज किया जाता है.
गुम हुआ मोबाइल जब नए सिम के साथ सक्रिय होता है तो तकनीकी माध्यमों से उसकी जानकारी मिलती है. इसके बाद साइबर सेल और सर्विलांस टीम मोबाइल को ट्रेस कर बरामदगी की कार्रवाई करती हैं. मोबाइल गुम होने की शिकायत थाने के साथ ही पोर्टल पर स्वयं भी दर्ज की जा सकती है.
सैमसंग के सबसे ज्यादा 29 मोबाइल मिले
पुलिस द्वारा बरामद 134 मोबाइल में सैमसंग के 29, ओप्पो के 25, वीवो के 23, रियलमी के 20, रेडमी के नौ, वनप्लस के सात, टेक्नो और मोटोरोला के पांच-पांच, पोको के तीन, इनफिनिक्स और लावा के तीन-तीन तथा आईक्यूओओ और आईटेल का एक-एक मोबाइल शामिल है.
पुलिस के मुताबिक, अब तक जनपद में विभिन्न जनपदों और राज्यों की पुलिस के सहयोग से कुल 1222 खोए मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे जा चुके हैं. इस कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी दीक्षित कुमार, सर्विलांस सेल प्रभारी सुशील लांबा और जनपद के सभी थानों की पुलिस टीम शामिल रही.