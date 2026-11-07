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खोए हुए मोबाइल की आस लगाए बैठे थे लोग, दीपावली पर एटा पुलिस ने लौटाईं खुशियां

दीपावली पर एटा पुलिस ने लौटाईं खुशियां. ( ETV Bharat )

एटा: किसी का मोबाइल तीन महीने पहले खो गया था तो कोई लंबे समय से उसकी तलाश में था. मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद भी धीरे-धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन दीपावली के अवसर पर एटा पुलिस ने ऐसे लोगों को खास तोहफा दिया.

साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने जनपदीय पुलिस के सहयोग से 134 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए. बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये है. अपना खोया मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.

मोबाइल मिलने वालों में आयुष शर्मा भी शामिल रहे. उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल करीब तीन महीने पहले खो गया था. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोबाइल वापस मिल सकेगा, लेकिन दीपावली के अवसर पर पुलिस ने उनका मोबाइल खोजकर लौटा दिया. दीपावली पर एटा पुलिस ने लौटाईं खुशियां. (ETV Bharat) आयुष ने खुशी जाहिर करते हुए एटा पुलिस का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि मोबाइल वापस मिलने से उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है. पुलिस इसी तरह लोगों की मदद करती रहे, जिससे उनके जैसे अन्य लोगों को भी खोए हुए मोबाइल वापस मिल सकें. ऐसे तलाशती है पुलिस खोए मोबाइल