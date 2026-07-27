'रोल मॉडल' बन रहे हैं लातेहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, डॉक्टरों की कमी के बावजूद इलाज में कोई कमी नहीं
लातेहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है.
Published : July 27, 2026 at 5:18 PM IST
लातेहार: स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भले ही लातेहार जिला काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहां डॉक्टरों की भारी कमी है. इस कमी के बावजूद लातेहार जिले के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था मजबूत हुई है. ग्रामीण स्तर पर बनाए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार देने में काफी कारगर साबित हो रहे हैं.
ग्रामीण इलाकों में बढ़ाई गई संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूकता
ग्रामीण इलाकों में संस्थागत प्रसव के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है. लातेहार सदर प्रखंड के मोंगर गांव में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है.
दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के मोंगर पंचायत स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ग्रामीणों के प्राथमिक इलाज के लिए वरदान के समान है. पहले यहां के लोगों को मामूली बीमार पड़ने पर भी या तो झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे रहना पड़ता था या फिर 8 किलोमीटर दूर लातेहार जिला मुख्यालय जाना पड़ता था. गांव की सड़क बेहद जर्जर रहने के कारण बीमार लोगों को अस्पताल जाने में भी परेशानी होती थी.
ग्रामीणों को प्राथमिक इलाज में मिल रही है सुविधा
लेकिन गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के बाद से न सिर्फ इस गांव के बल्कि आसपास के दूसरे गांव के ग्रामीणों को भी प्राथमिक इलाज में काफी सुविधा मिल रही है. हालांकि यहां चिकित्सकों की बहाली तो नहीं हुई है लेकिन सरकार की ओर से एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पदस्थापना जरूर हुई है. इसके अलावा यहां एक एमपीडब्ल्यू और दो एएनएम की भी पदस्थापना हुई है. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पदस्थापित सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने कार्यों को पूरी लगन से करते हैं, यहां इमरजेंसी और प्रसव की सुविधा 24 घंटे रहती है.
इधर, इस संबंध में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर दीप्ति कुजूर ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सभी प्रकार की प्राथमिक जांच की सुविधा है. इसके अलावा यहां सामान्य बीमारियों के साथ-साथ 12 प्रकार की बीमारियों का इलाज भी आसानी से किया जाता है. महिला एवं बच्चों की चिकित्सा से संबंधित भी यहां सभी प्रकार की प्राथमिक इलाज की सुविधा उपलब्ध है. महिलाओं के प्रसव की भी यहां काफी बेहतर सुविधा है.
मरीजों को नि:शुल्क दवाई
उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की आवश्यक दवाइयां भी यहां उपलब्ध रहती हैं, जो मरीज को पूरी तरह नि:शुल्क दी जाती है. यदि कोई गंभीर मामला आ जाता है, तो इसके लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी मदद ली जाती है और मरीज का इलाज किया जाता है. जरूरत पड़ने पर मरीजों को जिला अस्पताल में भी रेफर किया जाता है. उन्होंने बताया कि यहां हर महीने 30 से अधिक प्रसव कराया जाता है.
बेहतर इलाज की सुविधा मिलने से ग्रामीण खुश
इधर, गांव में ही प्राथमिक इलाज की बेहतर सुविधा मिलने से ग्रामीण खुश हैं. स्थानीय ग्रामीण अशोक कुमार यहां इलाज कराने आए थे. इलाज करने के बाद उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में ग्रामीणों को काफी अच्छी सुविधा मिल जाती है. पहले यहां के ग्रामीणों को मामूली सर्दी-बुखार होने पर लातेहार की ओर रूख करना पड़ता था, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. अब गांव में ही बेहतर इलाज की सुविधा और मुफ्त दवा भी मिल जाती है.
मोंगर पंचायत के साथ-साथ दूसरे पंचायत के लोगों को भी लाभ
उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए इस प्रकार के अस्पताल काफी कारगर साबित हो रहे हैं. वहीं पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य पिंटू रजक ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू होने से मोंगर पंचायत के साथ-साथ आसपास के दूसरे पंचायत के लोगों को भी इसका भरपूर लाभ मिल रहा है.
गांव में घूमकर कराया जाता है टीकाकरण
एएनएम संगीता कुमारी ने बताया कि हॉस्पिटल में सभी प्रकार की प्राथमिक इलाज की सुविधा है. इसके अलावा वे लोग हर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण भी करते हैं. गांव-गांव जाकर बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी भी हासिल करते हैं.
आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मजबूत बनाने की योजना
इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो ने बताया कि लातेहार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर काफी कारगर साबित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिले में कुल 97 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं.
आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सभी जरूर दवाइयां उपलब्ध है. पूरी तरह प्रशिक्षित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की देखरेख में मरीज का बेहतर इलाज भी किया जाता है. जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मरीज का इलाज भी कराया जाता है: डॉ. राजमोहन खलखो, सिविल सर्जन
सिविल सर्जन ने कहा कि लातेहार के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को और भी सशक्त बनाने की भी योजना है. जिन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के भवन पुराने हैं, वहां नये और सुविधा संपन्न भवन भी बनाने की योजना है. उन्होंने आखिर में बताया कि चिकित्सकों की कमी के बावजूद लातेहारवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग हमेशा तत्पर रहता है.
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