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बजट को लेकर क्या बोले सीएम सुक्खू के गृह जिले के लोग, युवा क्यों हुए निराश?

हमीरपुर में बजट पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. युवाओंं ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं.

बजट को लेकर क्या बोले लोग
बजट को लेकर क्या बोले लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 8:22 AM IST

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हमीरपुर: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपना चौथा बजट पेश किया. आज पेश किए गए हिमाचल प्रदेश के बजट को लेकर हमीरपुर जिला में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. बजट के बाद जब विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की गई तो किसी ने इसे जनहितकारी और विकासोन्मुख बताया, तो किसी ने इसे निराशाजनक करार दिया. कुल मिलाकर जिले में बजट को लेकर मिली-जुली राय सामने आई है.

हमीरपुर में इस बजट को लेकर समर्थन और विरोध दोनों ही स्वर सुनाई दिए. कुछ लोगों ने सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं की सराहना की है. वहीं, रोजगार, व्यापार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों में असंतोष भी स्पष्ट रूप से सामने आया है. हमीरपुर कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी मशीन लगाने की घोषणा, नए साइंस कॉलेज की स्थापना और कैंसर अस्पताल के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और दूध के मूल्य में बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

लोगों ने बजट को बताया टूरिज्म फ्रैंडली

स्थानीय निवासी अनिल मनकोटिया ने बजट को टूरिज्म फ्रेंडली बताते हुए कहा कि हेली टैक्सी स्टैंड जैसी योजनाएं पर्यटन को बढ़ावा देंगी और हमीरपुर के लिए भी ऐसे प्रोजेक्ट शुरू होना सकारात्मक संकेत है. कृषि क्षेत्र में गेहूं और मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा. उनके अनुसार, सरकार आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है.

युवा वर्ग में दिखी नाराजगी

वहीं, युवा वर्ग में इस बजट को लेकर नाराजगी देखने को मिली. दीक्षित गौतम ने कहा कि युवाओं को रोजगार को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया. युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे किए गए थे, लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है, जिससे युवाओं में निराशा हैं. वहीं, सुनील कुमार ने भी बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें युवाओं और महिलाओं के लिए कोई ठोस योजना नजर नहीं आती. सरकार केवल घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर नहीं दिखता. व्यापारी वर्ग की ओर से भी असंतोष सामने आया है.

स्थानीय निवासी पप्पू ने कहा कि इस बजट से व्यापारियों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया. सरकार की ओर से पहले किए गए 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है. वहीं, सुशील शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है. मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार और हमीरपुर के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में इस बजट के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे

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