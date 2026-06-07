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घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे पर भिवानी के लोगों की प्रतिक्रिया- 'कमर तोड़ रही महंगाई'

भिवानी: देश में रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है. वैश्विक ऊर्जा बाजार में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते तीन महीनों में ये दूसरी बढ़ोतरी की गई है. नई कीमतें आज रविवार, 7 जून से लागू हो गई हैं. एलपीजी की कीमतों में हुई इस ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर लोगों की प्रतिक्रिया: घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में इजाफा होने के बाद भिवानी के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर पड़ा है. इसमें कोई क्या कर सकता है. कुछ ने सरकार को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया. वहीं कुछ लोग ये कहते नजर आए कि वो सरकार के साथ हैं. बता दें कि भिवानी में होम डिलीवरी के साथ सिलेंडर की कीमत 944 रुपये हो गई है, जबकि गोदाम से सिलेंडर लेने पर ये 908.50 हो गया है.