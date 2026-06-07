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घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे पर भिवानी के लोगों की प्रतिक्रिया- 'कमर तोड़ रही महंगाई'

लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है. तीन महीने में दूसरी बार रसोई गैस महंगी हुई है. जानें लोगों ने क्या कहा.

LPG cylinder price hiked
LPG cylinder price hiked (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 7, 2026 at 3:00 PM IST

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भिवानी: देश में रसोई गैस (एलपीजी) की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है. वैश्विक ऊर्जा बाजार में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते तीन महीनों में ये दूसरी बढ़ोतरी की गई है. नई कीमतें आज रविवार, 7 जून से लागू हो गई हैं. एलपीजी की कीमतों में हुई इस ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर लोगों की प्रतिक्रिया: घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में इजाफा होने के बाद भिवानी के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर पड़ा है. इसमें कोई क्या कर सकता है. कुछ ने सरकार को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया. वहीं कुछ लोग ये कहते नजर आए कि वो सरकार के साथ हैं. बता दें कि भिवानी में होम डिलीवरी के साथ सिलेंडर की कीमत 944 रुपये हो गई है, जबकि गोदाम से सिलेंडर लेने पर ये 908.50 हो गया है.

घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे पर भिवानी के लोगों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'महंगाई ने तोड़ी कमर': उपभोक्ता नवीन ने बताया कि "पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है. अब पेट्रोल-डीजल के बाद गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो जीवन-यापन करना मुश्किल हो जाएगा."

'आज के रेट पर मिलेगा सिलेंडर': भिवानी गैस एजेंसी मैनेजर सतीश ने कहा कि घरेलू सिलेंडर के रेट बढ़े हैं. जिसके बाद अब होम डिलीवरी के साथ ये 944 रुपये हो गया है. बेशक किसी ने बुक पहले किया है, लेकिन उपभोक्ता को आज का रेट देना होगा. अगर आज किसी को होने डिलीवरी लेनी है, तो उसे 944 ही देने होंगे.

ये भी पढ़ें- महंगाई का बड़ा झटका, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी

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DOMESTIC GAS CYLINDER PRICE HIKE
PEOPLE ON DOMESTIC GAS CYLINDER
एलपीजी सिलेंडर कीमत बढ़ी
रसोई गैस सिलेंडर महंगा
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