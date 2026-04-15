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होल्डिंग टैक्स को लेकर लोहरदगा नगर परिषद में हल्ला बोल, जानिए आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि ने क्या कहा

लोहरदगा नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स को बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक ने प्रतिक्रिया दी है.

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लोहरदगा नगर परिषद कार्यालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 15, 2026 at 2:54 PM IST

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लोहरदगा: शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स को लेकर आम लोगों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि भी अब मुखर होने लगे हैं. लोगों का मानना है कि लोहरदगा एक छोटा शहर है. ऐसे में यहां पर वर्तमान में जो होल्डिंग टैक्स लोगों से लिया जा रहा है, वह काफी अधिक है. इसमें कमी की जानी चाहिए. झारखंड में हाल में ही होल्डिंग टैक्स को लेकर कुछ शहरी निकायों में चर्चा होने के बाद लोहरदगा में भी होल्डिंग टैक्स में कमी की मांग उठने लगी है. इस मामले में आम लोग, जनप्रतिनिधि और नगर परिषद के पदाधिकारी अलग-अलग राय रखते हैं. शहरी विकास का जिम्मा संभालने वाले नगर परिषद इकाई में भी इस बात की अब चर्चा हो रही है.

काफी पुराना है नगर परिषद

वर्तमान में लोहरदगा नगर परिषद में कुल 23 वार्ड हैं. शहर का तेजी से विकास हो रहा है. नए-नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं. लोगों की जरूरत बढ़ रही है. लेकिन सुविधाओं में अभी तक कमी देखी जा रही है. 1 जुलाई 1888 को गठित लोहरदगा नगर परिषद में एक लंबा सफर तय किया है. जैसे-जैसे शहर फैलता चला गया, वैसे-वैसे विकास की जरूरत भी बढ़ती चली गई. लोहरदगा शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी साल 2013 में कर दी गई थी.

संवाददाता विक्रम कुमार चौहान की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

वर्तमान समय में लोहरदगा शहरी क्षेत्र में प्रिंसिपल रोड में औसतन किराया कमर्शियल पक्का मकान भवन के लिए 2.88 रुपए स्क्वायर फीट का होल्डिंग टैक्स वसूला जाता है. लेकिन अपनी जमीन पर हुआ तो 1.88 रुपए पैसे प्रति स्क्वायर फीट लिए जाते हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर के थर्ड और सेकंड रोड में भी होल्डिंग टैक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. एक अप्रैल 2026 से होल्डिंग टैक्स में फिर एक बार बढ़ोतरी की बात कही जा रही है. लोगों के लिए यह जेब पर काफी भारी पड़ रहा है.

शहर के आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि तक होल्डिंग टैक्स को लेकर अब मांग करने लगे हैं. नगर परिषद चुनाव के समय में भी इसको लेकर खूब वादे किए गए थे. अब लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि उन वादों को पूरा करें. यही कारण है कि हर पक्ष होल्डिंग टैक्स में कमी की वकालत कर रहा है. होल्डिंग टैक्स नगर परिषद के आय में एक महत्वपूर्ण बिंदु है. होल्डिंग टैक्स में कमी का असर नगर परिषद के बजट पर भी पड़ेगा.

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