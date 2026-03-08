ETV Bharat / state

भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर खड़ा किया गया ढांचा, लोग बोले- नजारा हुआ प्रभावित

भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर खड़े किए गए ढांचे को लेकर लोग दे रहे प्रतिक्रिया, भवन का मुख्य भाग नहीं आ रहा नजर

GAIRSAIN VIDHANSABHA BHAWAN
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के मुख्य द्वार खड़ा किया गया ढांचा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 10:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गैरसैंण: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैण में विधानसभा मंडप के मुख्य द्वार को बारिश के पानी से बचाने के लिए एक नया सुरक्षा ढांचा खड़ा किया गया है. जिसको लेकर यहां पंहुच रहे लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जहां विधानसभा के कर्मचारी मुख्य द्वार को पानी से बचाने के साथ ही विधानसभा के मुख्य भवन की शोभा और बढ़ने की बात कर रहे हैं. वहीं, इसे देखकर आमजन की प्रतिक्रिया कुछ और ही है.

विधानसभा के सुरक्षा ढांचे को लेकर लोगों की आ रही प्रतिक्रिया: कुछ लोगों का कहना है कि नया ढांचा खड़ा करने से जहां मुख्य भवन का पारंपरिक डिजाइन प्रभावित हुआ है तो वहीं परिसर के सामने वाले मुख्य मैदान की चौड़ाई पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है. परिसर मैदान के बीचों-बीच खड़े किए गए नए पिलरों की वजह से यहां पर से गुजरने वाले वाहनों से दुर्घटना का खतरा भी हो सकता है.

Gairsain Vidhansabha Bhawan
मुख्य द्वार ढांचा लगाने से पहले का नजारा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

विधानसभा भवन का मुख्य भाग नहीं आ रहा नजर: दरअसल, भराड़ीसैंण विधानसभा के मुख्य भवन का पुराना डिजाइन आकर्षक और एक साथ नजर आता था. जिससे पूरी विधानसभा आकर्षक लगती थी, लेकिन नया ढांचा खड़ा करने से जहां परिसर के मुख्य भाग की मैदान की चौड़ाई घट गई है तो वहीं से विधानसभा भवन के मुख्य भाग का पूरा नजारा भी अब नहीं दिखाई दे रहा है.

Gairsain Vidhansabha Bhawan
मुख्य द्वार ढांचा लगाने के बाद का नजारा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट होगा पेश: बता दें कि 9 मार्च यानी सोमवार से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है. जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत तमाम पक्ष-विपक्ष के विधायक गैरसैंण पहुंच चुके हैं. इस बार गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

BHARARISAIN ASSEMBLY BUILDING GATE
UTTARAKHAND ASSEMBLY BUDGET SESSION
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन गेट ढांचा
उत्तराखंड बजट सत्र 2026
GAIRSAIN VIDHANSABHA BHAWAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.