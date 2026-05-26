'ना मिली भैंस, ना मिले पूरे पैसे' ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, एसएसपी कार्यालय पहुंचे सैकड़ों लोग
गदरपुर में 3 भैंसों की चोरी का मामला गरमाया, 2 आरोपी हो चुके गिरफ्तार, एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने रखी ये मांगे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 26, 2026 at 7:00 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के गदरपुर में भैंस चोरी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 75 हजार रुपए और चोरी में इस्तेमाल पिकअप वाहन बरामद किया है, लेकिन पीड़ित और ग्रामीण इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि उनकी लाखों की भैंसों को बेच दिया गया है. इसी नाराजगी को लेकर सैकड़ों ग्रामीण एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसएसपी अजय गणपति ने मामले की जांच सीओ बाजपुर प्रशांत कुमार को सौंपते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया.
एसएसपी कार्यालय पहुंचे सैकड़ों लोग: दरअसल, गदरपुर कोतवाली क्षेत्र के बमनपुरी गांव में हुई भैंस चोरी की घटना अब ग्रामीणों के गुस्से का कारण बन गई है. पीड़ित परिवार और गांव के लोगों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के बावजूद उन्हें न तो उनकी भैंसें वापस मिलीं और न ही पूरी आर्थिक भरपाई हो सकी. इसी को लेकर गांव के सैकड़ों लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के सामने रखी.
ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ा. बाद में जब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो उन्हें उम्मीद जगी कि उनकी चोरी हुई भैंसें वापस मिल जाएंगी या पूरी कीमत दिलाई जाएगी, लेकिन आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि चोरी की गई तीनों भैंसों को बेच दिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से केवल 75 हजार रुपए बरामद किए हैं. जबकि, ग्रामीणों का दावा है कि तीनों भैंसों की कीमत करीब तीन से साढ़े तीन लाख रुपए थी.
घर के आंगन से चोरी हुई तीन भैंसें: दरअसल, मामला 16 मई का है, जब बमनपुरी निवासी राजेंद्र सिंह ने गदरपुर कोतवाली में अपने घर के आंगन से तीन भैंस चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गदरपुर पुलिस और एसओजी काशीपुर की टीम ने मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई.
2 आरोपी हो चुके गिरफ्तार: बीती 21 मई की रात रामपुर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वाहन संख्या UP 25 GT 5930 को रोका. पूछताछ में वाहन में सवार साईन खान और छुन्नन ने चोरी की वारदात कबूल कर ली. आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तीनों भैंसें चोरी की थीं और अगले दिन मुरादाबाद के जयंतीपुर बाजार में 95 हजार रुपए में बेच दिया था.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 75 हजार रुपए नकद, एक कुल्हाड़ी, दो चाकू, रस्सियां, घंटियां, मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल पिकअप वाहन बरामद किया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. हालांकि, ग्रामीण इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि उन्हें उनकी पूरी क्षति का मुआवजा मिलना चाहिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय गणपति ने जांच सीओ बाजपुर प्रशांत कुमार की निगरानी में सौंप दी है और ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच व जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है.
ये भी पढ़ें-