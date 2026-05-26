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'ना मिली भैंस, ना मिले पूरे पैसे' ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, एसएसपी कार्यालय पहुंचे सैकड़ों लोग

भैंस चोरी कांड पर लोगों का फूटा गुस्सा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के गदरपुर में भैंस चोरी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 75 हजार रुपए और चोरी में इस्तेमाल पिकअप वाहन बरामद किया है, लेकिन पीड़ित और ग्रामीण इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि उनकी लाखों की भैंसों को बेच दिया गया है. इसी नाराजगी को लेकर सैकड़ों ग्रामीण एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसएसपी अजय गणपति ने मामले की जांच सीओ बाजपुर प्रशांत कुमार को सौंपते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया. एसएसपी कार्यालय पहुंचे सैकड़ों लोग: दरअसल, गदरपुर कोतवाली क्षेत्र के बमनपुरी गांव में हुई भैंस चोरी की घटना अब ग्रामीणों के गुस्से का कारण बन गई है. पीड़ित परिवार और गांव के लोगों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के बावजूद उन्हें न तो उनकी भैंसें वापस मिलीं और न ही पूरी आर्थिक भरपाई हो सकी. इसी को लेकर गांव के सैकड़ों लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के सामने रखी. ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ा. बाद में जब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो उन्हें उम्मीद जगी कि उनकी चोरी हुई भैंसें वापस मिल जाएंगी या पूरी कीमत दिलाई जाएगी, लेकिन आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि चोरी की गई तीनों भैंसों को बेच दिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से केवल 75 हजार रुपए बरामद किए हैं. जबकि, ग्रामीणों का दावा है कि तीनों भैंसों की कीमत करीब तीन से साढ़े तीन लाख रुपए थी. भैंस चोरी कांड में गिरफ्तार दो आरोपी (फाइल फोटो- ETV Bharat)