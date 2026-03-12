ETV Bharat / state

ये लीजिए..! गैस नहीं मिलने से नाराज लोग खाली सिलेंडर लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गए

मुजफ्फरपुर : ईरान-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के कारण देश के कई हिस्सों में एलपीजी आपूर्ति को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है. इसी बीच मुजफ्फरपुर में भी घरेलू गैस को लेकर अफवाह और कमी की चर्चा से लोगों की परेशानी बढ़ती दिखी.

घरेलू गैस को लेकर अफरा-तफरी : एक तरफ जहां लोग गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं कालाबाजारी की भी शिकायतें सामने आ रही हैं. हालात को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है.

DM कार्यालय पहुंच गए लोग : इसी बीच गुरुवार को मुजफ्फरपुर शहर में रसोई गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. शहर के अलग-अलग इलाकों से दो दर्जन से अधिक लोग खाली गैस सिलेंडर लेकर जिला समाहरणालय पहुंचे और डीएम से मिलकर अपनी समस्या बताने की मांग की.

'बुकिंग कोड आने के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर' : प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से गैस एजेंसियों पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है. कई लोगों ने आरोप लगाया कि बुकिंग कराने और बुकिंग कोड आने के बाद भी एजेंसी द्वारा गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है.

''गैस नहीं मिलने के कारण लोग काफी परेशान हैं. बुकिंग कराने के बाद भी एजेंसी वाले सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं. जो लोग 2000 हजार रुपया एक्सट्रा दे रहा है, उसे गैस एजेंसी वाले सिलेंडेर दे रहे हैं. इसी समस्या को लेकर हम लोग डीएम से मिलने पहुंचे हैं ताकि जल्द समाधान हो सके.''- सुधीर कुमार, स्थानीय

'पांच दिनों से गैस नहीं मिल रहा' : वहीं सिकंदरपुर से आए कमल अग्रवाल ने बताया कि हम लोग दामोदर गैस एजेंसी से गैस लेते हैं, लेकिन वहां पिछले पांच दिनों से गैस नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि चार दिनों से लाइन में नंबर लगा हुआ था और बुकिंग नंबर भी आ चुका है, इसके बावजूद सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है.