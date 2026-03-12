ये लीजिए..! गैस नहीं मिलने से नाराज लोग खाली सिलेंडर लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गए
बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी सी मची है. हालात तो ये हो चुके हैं कि लोग जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच रहे हैं.
Published : March 12, 2026 at 3:32 PM IST
मुजफ्फरपुर : ईरान-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के कारण देश के कई हिस्सों में एलपीजी आपूर्ति को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है. इसी बीच मुजफ्फरपुर में भी घरेलू गैस को लेकर अफवाह और कमी की चर्चा से लोगों की परेशानी बढ़ती दिखी.
घरेलू गैस को लेकर अफरा-तफरी : एक तरफ जहां लोग गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, वहीं कालाबाजारी की भी शिकायतें सामने आ रही हैं. हालात को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है.
DM कार्यालय पहुंच गए लोग : इसी बीच गुरुवार को मुजफ्फरपुर शहर में रसोई गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. शहर के अलग-अलग इलाकों से दो दर्जन से अधिक लोग खाली गैस सिलेंडर लेकर जिला समाहरणालय पहुंचे और डीएम से मिलकर अपनी समस्या बताने की मांग की.
'बुकिंग कोड आने के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर' : प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से गैस एजेंसियों पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है. कई लोगों ने आरोप लगाया कि बुकिंग कराने और बुकिंग कोड आने के बाद भी एजेंसी द्वारा गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है.
''गैस नहीं मिलने के कारण लोग काफी परेशान हैं. बुकिंग कराने के बाद भी एजेंसी वाले सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं. जो लोग 2000 हजार रुपया एक्सट्रा दे रहा है, उसे गैस एजेंसी वाले सिलेंडेर दे रहे हैं. इसी समस्या को लेकर हम लोग डीएम से मिलने पहुंचे हैं ताकि जल्द समाधान हो सके.''- सुधीर कुमार, स्थानीय
'पांच दिनों से गैस नहीं मिल रहा' : वहीं सिकंदरपुर से आए कमल अग्रवाल ने बताया कि हम लोग दामोदर गैस एजेंसी से गैस लेते हैं, लेकिन वहां पिछले पांच दिनों से गैस नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि चार दिनों से लाइन में नंबर लगा हुआ था और बुकिंग नंबर भी आ चुका है, इसके बावजूद सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है.
'घरेलू LPG गैस की कोई कमी नहीं' : इधर मामले को लेकर पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी तुषार कुमार ने कहा कि गैस की कमी को लेकर कुछ अफवाहें फैल गई थीं. इसी को देखते हुए दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों ने गैस एजेंसी संचालकों और गैस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि घरेलू एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और रिजर्व स्टॉक पर्याप्त है.
''गैस बुकिंग को लेकर कुछ नियम लागू किए गए हैं. एक बार बुकिंग कराने के बाद उपभोक्ता 25 दिन बाद ही दोबारा बुकिंग कर सकते हैं. जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गैस दी जाएगी. बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा और उसी के आधार पर गैस का वितरण होगा.''- तुषार कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी
'अफवाहों पर ध्यान न दें' : एसडीएम ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है. गुरुवार को कुछ लोग गैस एजेंसी खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में पहुंच गए थे, जिससे वहां भीड़ लग गई और स्थिति बिगड़ गई. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और नियम के अनुसार गैस लेने की अपील की है.
