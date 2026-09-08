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शिक्षक अभ्यर्थियों को अब कांग्रेस से आस, कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर लगाई गुहार

राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं संघर्षशील छात्र

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कांग्रेस दफ्तर पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:20 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 68,500 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर मुखर हो गए हैं. पिछले आठ सालों से लगातार धरना-प्रदर्शन और तमाम कोशिशें करने के बावजूद उनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. सत्ता पक्ष से लगातार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तो अब निराश अभ्यर्थियों ने मदद की आस में कांग्रेस कार्यालय का रुख किया है.

कांग्रेस दफ्तर पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी (Video Credit; ETV Bharat)

इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उन्हें राहुल गांधी से उम्मीद है. वो जिस तरह से छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, विभिन्न वर्गों की आवाज बन रहे हैं, ऐसे में उनकी भी आवाज वह उठाएंगे तो इन्हें नौकरी मिल जाएगी. इसी उम्मीद के साथ पीड़ित अभ्यर्थियों ने लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करने की मांग की है, जिस पर प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने हामी भरी और कहा समस्या उठाई जाएगी, समाधान भी होगा.

पीड़ित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे आदित्य पांडेय 'संघर्षी' ने बताया कि यह संघर्ष 2018 में 68500 शिक्षक भर्ती का परिणाम आने के बाद से लगातार चल रहा है. सरकार अपने ही शासनादेश की अवहेलना कर रही है, जिसके कारण 68500 में से तकरीबन 27000 पद खाली रह गए. सरकार की लापरवाह नीतियों और विभाग के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से जिन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए, वे सड़क पर आंदोलन करने को विवश हैं. उनको पिछले आठ साल से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला.

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कांग्रेस दफ्तर पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रदेश में साल 2018 में पहली बार शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा (न कि वस्तुनिष्ठ) आयोजित की जा रही थी. इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा से पहले कटऑफ कम करने का शासनादेश जारी किया था. हालांकि, भर्ती परीक्षा का परिणाम आने के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया, जिसके कारण हज़ारों की संख्या में पद खाली रह गए.

आदित्य पाण्डेय ने बताया कि पुलिस की लाठियों से हमारी आवाज को हर बार दबाया गया है. कई बार बल-प्रयोग के नाम पर लाठीचार्ज किया गया, फिर भी हम लोगों की चीख ऊपरी मंजिल की कुर्सी तक नहीं पहुंची. हमारी सुध लेने वाला मौजूदा सरकार में शायद कोई बाकी नहीं रहा. अब राहुल गांधी से उम्मीद है इसी वजह से कांग्रेस मुख्यालय पर अपनी गुहार लेकर आए हैं.

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