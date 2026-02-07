ETV Bharat / state

देवघर में बालू के अवैध कारोबार से लोग परेशान, पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप, जिला परिषद सदस्य ने उठाए गंभीर सवाल

देवघर में बालू के अवैध कारोबार को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं. पुलिस पर आरोप लग रहे हैं.

illegal sand trade in Deoghar
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 7, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
देवघर: जिले के लोग अवैध बालू कारोबार से बहुत परेशान हैं. कई लोग पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और कई आरोप भी लगा रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि आजकल देवघर में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है. जैसे ही रात होती है, सैकड़ों ट्रैक्टर सड़कों पर चलने लगते हैं. प्रशासन की नाक के नीचे कई चौराहों पर भी ट्रैक्टर घूमते हुए देखे जा सकते हैं. सारठ थाना क्षेत्र में अवैध बालू का कारोबार पूरी तरह बेरोकटोक चल रहा है.

अवैध बालू कारोबार के बारे में स्थानीय समाजसेवा प्रमोद कुमार का कहना है कि डामाकुंडी, महापुर, बैलावाद, रानीगंज, सती घाट और अजय नदी पुल के पास से सैकड़ों ट्रैक्टरों द्वारा दिन-रात खुलेआम बालू का अवैध उठाव हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा कारोबार स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे फल-फूल रहा है.

देवघर में बालू के अवैध कारोबार से लोग परेशान (Etv Bharat)

देर रात ट्रैक्टरों के शोर से परेशान कई स्थानीय निवासियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि रात 9:00 बजे के बाद लोग जरूरी काम के लिए भी सड़कों पर नहीं निकल पाते क्योंकि तेज रफ्तार ट्रैक्टर मौत का पैगाम लिए रहती है.

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बालू माफिया को थाना स्तर से संरक्षण मिला हुआ है. यह भी आरोप है कि उन्हें बड़ी रकम के बदले कार्रवाई से पूरी छूट दी जाती है. नतीजतन, नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और नदी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है.

इस गंभीर मामले पर जिला परिषद सदस्य प्रमोद कुमार सिंह ने प्रशासन और पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अवैध रूप से निकाली गई रेत से लदे ट्रैक्टर सड़कों पर तेज रफ्तार से चलाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान खतरे में पड़ रही है. कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार लोग आंखें मूंदे हुए हैं.

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अजय नदी पुल के इतने करीब से बालू निकालने से पुल की संरचना कमजोर हो सकती है, जिससे भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. जिला परिषद सदस्य ने देवघर के उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि वे अवैध बालू खनन को तुरंत रोकें, दोषी अधिकारियों और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और अजय नदी को और शोषण से बचाएं.

इस बीच, कुछ लोगों ने बताया कि पुलिस और मीडिया से बार-बार शिकायत करने के बाद, माफिया कुछ दिनों के लिए काम बंद कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर से अवैध बालू खनन शुरू कर देते हैं. इस मामले में एसपी सौरभ ने कहा कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है, और जानकारी मिलते ही कार्रवाई की जाती है.

