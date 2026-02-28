ETV Bharat / state

लखनऊ में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में UGC पर चुप रहे डॉ. दिनेश शर्मा, लोगों ने की जमकर नारेबाजी

डॉ. दिनेश शर्मा के खिलाफ नारेबाजी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा. डॉ. दिनेश शर्मा ने यूजीसी मामले में कुछ नहीं बोला. जिससे नाराज समाज के लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया. इसके बाद वे कार्यक्रम से चले गए. कार्यक्रम राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, नौकरी से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने 'प्रबुद्ध समागम' का आयोजन किया. विभिन्न राजनीतिक दलों के ब्राह्मण नेता एक मंच पर जुटे. कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमों का विरोध था. ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसे सवर्ण समाज के खिलाफ 'काला कानून' बताया. UGC मुद्दे पर चुप रहे डॉ. दिनेश शर्मा. लोगों ने की जमकर नारेबाजी. (Video Credit; ETV Bharat) ताली बजाने वाले सांसदों-विधायकों का हो विरोध : अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा, मायावती ब्राह्मणों के प्रति सिर्फ राजनीति कर रही हैं. उन्होंने पूर्व सीएम मायावती के ब्राह्मणों के प्रति झुकाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्राह्मण नेताओं ने यूजीसी एक्ट पास होने पर तालियां बजाईं, लेकिन अब हमें ऐसे सांसदों-विधायकों का विरोध करना चाहिए.