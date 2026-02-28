लखनऊ में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में UGC पर चुप रहे डॉ. दिनेश शर्मा, लोगों ने की जमकर नारेबाजी
कार्यक्रम में सभी दलों के ब्राह्मण नेता शामिल हुए. समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को यूजीसी नियम वापस लेना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 28, 2026 at 3:29 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 3:47 PM IST
लखनऊ : इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा. डॉ. दिनेश शर्मा ने यूजीसी मामले में कुछ नहीं बोला. जिससे नाराज समाज के लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया. इसके बाद वे कार्यक्रम से चले गए. कार्यक्रम राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, नौकरी से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडेय और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे.
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने 'प्रबुद्ध समागम' का आयोजन किया. विभिन्न राजनीतिक दलों के ब्राह्मण नेता एक मंच पर जुटे. कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमों का विरोध था. ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसे सवर्ण समाज के खिलाफ 'काला कानून' बताया.
ताली बजाने वाले सांसदों-विधायकों का हो विरोध : अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा, मायावती ब्राह्मणों के प्रति सिर्फ राजनीति कर रही हैं. उन्होंने पूर्व सीएम मायावती के ब्राह्मणों के प्रति झुकाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्राह्मण नेताओं ने यूजीसी एक्ट पास होने पर तालियां बजाईं, लेकिन अब हमें ऐसे सांसदों-विधायकों का विरोध करना चाहिए.
UGC पर बोलने को कहा : राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने चेतावनी दी कि सवर्ण समाज को मिटाने के लिए यूजीसी एक चक्र है, इसे सफल नहीं होने देंगे. अगर सरकार कह रही है कि किसी छात्र का अहित नहीं होगा, तो कानून वापस ले ले. इसके बाद डॉ. दिनेश शर्मा बोलने आए तो लोग उन्हें यूजीसी पर बोलने के लिए बार-बार कहने लगे. वह बात टालते रहे, जिस पर लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी.
विरोध देख मंच पर बैठ गए : अंत में उन्हें मंच पर वापस बैठना पड़ा. आयोजकों ने बताया कि सभी पार्टियों के सवर्ण नेताओं को न्योता भेजा गया था. उद्देश्य समाज को जोड़ना और समस्याओं पर खुली चर्चा करना है. ब्राह्मण समाज ने एक सुर में कहा कि वे अपने अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ेंगे. इस समागम से साफ संदेश गया कि ब्राह्मण अब चुप नहीं बैठेंगे और यूजीसी नियमों के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे.
अलंकार अग्निहोत्री ने पूछा- राक्षस कौन ? : भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराला ने ब्राह्मण बटुकों की शिखा खींचे जाने के मामले में अपनी बात रखी. जिस पर अलंकार अग्निहोत्री ने भड़कते हुए कहा कि सुनील भराला यह बताएं कि वह राक्षस कौन है, जिसने बटुकों की शिखा खिंचवाई.
यह भी पढ़ें : 3 मार्च को सुबह 9 से रात 8 बजे तक नहीं होंगे रामलला के दर्शन; जानें क्यों लिया गया फैसला