मसूरी में MDDA का गजब कारमाना! क्रैश बैरियर के बाद लगा दी रेलिंग, लोगों ने लगाया सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप
मसूरी में पिक्चर पैलेस रोड पर MDDA द्वारा क्रैश बैरियर के बाद रेलिंग लगाने पर लोगों ने सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 6:21 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के इस्तेमाल का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बड़ी मूर्ति से पिक्चर पैलेस तक सड़क किनारे रेलिंग लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई स्थानों पर लोक निर्माण विभाग पहले से ही क्रैश बैरियर लगा चुका है. इसके बावजूद एमडीडीए उन्हीं बैरियरों के बिल्कुल पास रेलिंग लगा रहा है. स्थानीय लोगों ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे पहले से लगे क्रैश बैरियर से महज आधा फीट की दूरी पर नई रेलिंग लगाई जा रही है. ऐसे में रेलिंग लगाने का उद्देश्य और उपयोगिता समझ से परे है. लोगों का कहना है कि यदि सड़क सुरक्षा को मजबूत करना ही मकसद है तो उन संवेदनशील स्थानों पर रेलिंग लगाई जानी चाहिए, जहां अब तक कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है. लेकिन यहां पहले से मौजूद सुरक्षा व्यवस्था के पास ही दोबारा निर्माण कराया जा रहा है.
300 मीटर का प्रस्ताव कैसे पहुंचा दो किलोमीटर तक? स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुछ महीने पहले रेलिंग नहीं होने के कारण एक कार नीचे गिर गई थी. इसके बाद उन्होंने संबंधित स्थान पर रेलिंग लगाने का प्रस्ताव दिया था.
शुरुआत में लगभग 300 मीटर रेलिंग लगाने की बात थी, लेकिन बाद में प्रस्ताव बढ़ाकर करीब दो किलोमीटर कर दिया गया. आखिर प्रस्ताव की लंबाई बढ़ाने का आधार क्या रहा और क्या अधिकारियों ने मौके पर जाकर वास्तविक जरूरत का आकलन किया था?
-गौरव गुप्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता-
पुराने निर्माण को तोड़कर लगाई जा रही रेलिंग, गुणवत्ता पर भी सवाल: स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि सड़क किनारे पहले से बने कंक्रीट के हिस्सों को तोड़कर उनमें रेलिंग फिट की जा रही है. लोगों का कहना है कि काम में केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है और गुणवत्ता जांच को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. ऐसे में यह जांच जरूरी है कि निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं.
मौके पर हो रहा काम कई सवाल खड़े कर रहा है. रेलिंग लगाने के प्रस्ताव, उसकी तकनीकी स्वीकृति और बजट की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. यदि सरकारी धन का अनावश्यक खर्च या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और नियमानुसार धनराशि की वसूली की जाए.
-सचिन गुहेर, सभासद-
एसडीएम से काम रुकवाने और जिम्मेदारी तय करने की मांग: स्थानीय लोगों ने एसडीएम मसूरी से पूरे मामले की जांच कराने और जांच पूरी होने तक कार्य रोकने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रस्ताव किस अधिकारी ने तैयार किया, किस आधार पर स्वीकृति दी गई और निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी कौन कर रहा है. जनता की गाढ़ी कमाई से होने वाले विकास कार्यों में जरूरत, गुणवत्ता और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए.
मसूरी बड़े मोड़ से पिक्चर पैलेस तक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई जा रही रेलिंग को लेकर अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. अगर यह कार्य मानकों के विपरीत होगा, तो इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा.
-राहुल आनंद, मसूरी एसडीएम-
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