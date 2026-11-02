ETV Bharat / state

मसूरी में MDDA का गजब कारमाना! क्रैश बैरियर के बाद लगा दी रेलिंग, लोगों ने लगाया सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

मसूरी में MDDA का गजब कारमाना! क्रैश बैरियर के बाद लगा दी रेलिंग ( PHOTO-ETV Bharat )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के इस्तेमाल का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बड़ी मूर्ति से पिक्चर पैलेस तक सड़क किनारे रेलिंग लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई स्थानों पर लोक निर्माण विभाग पहले से ही क्रैश बैरियर लगा चुका है. इसके बावजूद एमडीडीए उन्हीं बैरियरों के बिल्कुल पास रेलिंग लगा रहा है. स्थानीय लोगों ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे पहले से लगे क्रैश बैरियर से महज आधा फीट की दूरी पर नई रेलिंग लगाई जा रही है. ऐसे में रेलिंग लगाने का उद्देश्य और उपयोगिता समझ से परे है. लोगों का कहना है कि यदि सड़क सुरक्षा को मजबूत करना ही मकसद है तो उन संवेदनशील स्थानों पर रेलिंग लगाई जानी चाहिए, जहां अब तक कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं है. लेकिन यहां पहले से मौजूद सुरक्षा व्यवस्था के पास ही दोबारा निर्माण कराया जा रहा है.