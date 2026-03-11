ETV Bharat / state

"LPG सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही", फरीदाबाद में गैस एजेंसी के बाहर लगी लोगों की कतार

ईरान-अमेरिका और इज़रायल युद्ध से गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है जिसके चलते फरीदाबाद में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

"LPG सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही" (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 11, 2026 at 6:01 PM IST

फरीदाबाद : अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का असर अब फरीदाबाद में घरेलू गैस सप्लाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. लोगों को सिलेंडर बुकिंग के लिए अब ज्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि गैस एजेंसियों ने सिलेंडर बुकिंग का समय बढ़ा दिया है. वहीं लोगों को ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग के दौरान परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे जिससे परेशानी में इजाफा हो गया है और गैस एजेंसी के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं.

पब्लिक में पैनिक : गैस एजेंसियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी वजह से गैस सिलेंडर की एडवांस बुकिंग अचानक बढ़ गई है. पहले एक एजेंसी पर रोजाना करीब 500 सिलेंडर की बुकिंग होती थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 800 तक पहुंच गई है. ऐसे में अब बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है और 25 दिनों के बाद ही सिलेंडर बुकिंग हो पा रही है. वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. पहले जो सिलेंडर 855 रुपये में मिल रहा था, वो अब 915 रुपये में मिल रहा है. कीमत बढ़ने के बावजूद उपभोक्ताओं की बुकिंग कम नहीं हुई है. लोग अपने पास एक्स्ट्रा सिलेंडर रखने की जुगत में लगे हुए हैं. वहीं गैस एजेंसियां कह रही हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में दिक्कत हैं लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के मामले में कोई परेशानी नहीं है. ऐसे में पब्लिक को पैनिक नहीं होना चाहिए. सभी को गैस मिलेगी.

"कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही" (Etv Bharat)

गैस एजेंसी के बाहर कतारें : वहीं गैस एजेंसी के बाहर लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं. लोग ईरान युद्ध के चलते गैस सप्लाई में आ रही रुकावट की खबरों से परेशान हैं. जहां कुछ लोग इसे बेवजह पैनिक होना बता रहे हैं. वहीं कई लोगों का दावा है कि ऑनलाइन गैस की बुकिंग नहीं हो पा रही है जिससे वे खासे परेशान हैं, जबकि गैस एजेंसी कह रही है कि कोशिशें करते रहें, आगे बुकिंग हो जाएगी. लेकिन हम करें तो क्या करें. वहीं गैस सप्लाई करने वाली एजेंसी के कर्मचारी कह रहे हैं कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में बेवजह परेशान ना हो, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं आ रही है जिससे होटल और बिजनेस चलाने वालों पर इसका असर पड़ना तय है.

