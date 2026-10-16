ETV Bharat / state

शिमला फोरलेन टनल निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन, घरों में दरारें आने से दहशत लोग

शिमला फोरलेन टनल निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन ( ETV Bharat )

शिमला: फोरलेन टनल निर्माण के खिलाफ राजधानी शिमला में स्थानीय लोगों का विरोध एक बार फिर तेज हो गया है. टनल निर्माण से घरों में दरारें आने और रिहायशी इलाकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित लोगों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा. प्रभावित लोगों ने टनल प्रभावित मंच के बेनर तले ढली टनल से आक्रोश रैली निकालकर निर्माण कार्य के प्रति अपना विरोध जताया.

इस दौरान लोगों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए मांग की कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक टनल निर्माण कार्य को बंद किया जाए और रिहाशयी क्षेत्र के नीचे से टनल न निकलाने की मांग की. यही नही लोगो ने उग्र आंदोलन और अनशन शुरू करने की भी सरकार को चेतावनी भी दी.