ETV Bharat / state

भू-धंसान और अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रदर्शन, कतरास को उजाड़ने की साजिश का लगाया आरोप

भू-धसान और अवैध उत्खनन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

धनबादः कतरास में भू-धंसान और अवैध उत्खनन के मुद्दे पर एक बार फिर विरोध के स्वर तेज हुए हैं. कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया गया. मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए और कतरास को भू-धंसान के खतरे से बचाने की मांग उठाई.