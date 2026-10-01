भू-धंसान और अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रदर्शन, कतरास को उजाड़ने की साजिश का लगाया आरोप
धनबाद में भू-धंसान और अवैध उत्खनन को लेकर लोगों का प्रदर्शन, आरोप है उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 7:05 PM IST
धनबादः कतरास में भू-धंसान और अवैध उत्खनन के मुद्दे पर एक बार फिर विरोध के स्वर तेज हुए हैं. कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया गया. मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए और कतरास को भू-धंसान के खतरे से बचाने की मांग उठाई.
लोगों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई नहींः राजीव रंजन
प्रदर्शनकारियों ने बीसीसीएल की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि कोयला खनन से जुड़े प्रोजेक्ट के नाम पर कतरास के लोगों के सामने विस्थापन का संकट खड़ा किया जा रहा है. मोर्चा के संयोजक मंडली के सदस्य राजीव रंजन उर्फ चुन्ना यादव ने कहा कि इलाके में लगातार भू-धंसान और अवैध उत्खनन की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रभावित लोगों की सुरक्षा को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है.
स्थानीय आबादी की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिएः चुन्ना यादव
उन्होंने बीसीसीएल (Bharat Coking Coal Limited) के साथ-साथ सीआईएसएफ (Central Industrial Security Force), डीजीएमएस (Directorate General of Mines Safety) और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि खनन गतिविधियों के बीच स्थानीय आबादी की सुरक्षा और भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगेः राजीव रंजन
राजीव रंजन ने कहा कि कतरास के लोगों के अधिकार और जमीन की लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर स्थानीय स्तर पर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के समक्ष भी मामला उठाया जाएगा.
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