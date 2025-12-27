ETV Bharat / state

KGMU में लव जिहाद-धर्मांतरण मामला; न्याय के लिए निकाला कैंडल मार्च, डॉक्टर बोले- खानापूर्ति के लिए बनाई गई कमेटी

लोगों ने किया कैंडिल मार्च निकाल किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; provided by doctor )

लखनऊ : केजीएमयू लव जिहाद मामले को लेकर 1090 पर शनिवार को आम लोगों ने कैंडिल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया. आम नागरिक के बैनर तले विभिन्न अस्पताल के डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एसिड सरवाइवर्स ने कैंडल मार्च निकाला. आरोपी डॉक्टर रमीज और केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने केजीएमयू में लव जिहाद बंद करो... जैसे नारे लगाए. डॉ. अभिषेक पांडेय ने कहा कि केजीएमयू में लव जिहाद मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. हम लोग चाहते हैं कि आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़िता को न्याय मिले. केजीएमयू जैसे मेडिकल संस्थान में लव जिहाद जैसी शर्मनाक घटना सामने आई है. जिससे हम सभी डॉक्टर बेहद हैरान हैं. नई कमेटी बनाई जाए : डॉ. अभिषेक ने कहा कि हम लोगों को बताया गया था कि एक कमेटी गठित की जा रही है, मगर अभी तक कमेटी ने कोई भी उचित कार्रवाई नहीं किया है. सिर्फ खानापूर्ति के लिए यह कमेटी गठित की गई है. एक महिला डॉक्टर के खिलाफ ऐसी चीज हो रही है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है. केजीएमयू ने जो विशाखा कमेटी बनाई है वह लाचार है, उसमें लव जिहाद का समर्थन करने वाले लोग शामिल हैं. ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर, वकील और महिला चिकित्सक शामिल हो. इस कमेटी को भंग किया जाए इस पर हम लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है.