KGMU में लव जिहाद-धर्मांतरण मामला; न्याय के लिए निकाला कैंडल मार्च, डॉक्टर बोले- खानापूर्ति के लिए बनाई गई कमेटी

प्रदर्शनकारियों ने आरोपी डॉक्टर रमीज और केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही नई कमेटी बनाने की मांग की.

लोगों ने किया कैंडिल मार्च निकाल किया प्रदर्शन.
लोगों ने किया कैंडिल मार्च निकाल किया प्रदर्शन. (Photo Credit; provided by doctor)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 10:02 PM IST

लखनऊ : केजीएमयू लव जिहाद मामले को लेकर 1090 पर शनिवार को आम लोगों ने कैंडिल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया. आम नागरिक के बैनर तले विभिन्न अस्पताल के डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एसिड सरवाइवर्स ने कैंडल मार्च निकाला. आरोपी डॉक्टर रमीज और केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने केजीएमयू में लव जिहाद बंद करो... जैसे नारे लगाए.

डॉ. अभिषेक पांडेय ने कहा कि केजीएमयू में लव जिहाद मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. हम लोग चाहते हैं कि आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़िता को न्याय मिले. केजीएमयू जैसे मेडिकल संस्थान में लव जिहाद जैसी शर्मनाक घटना सामने आई है. जिससे हम सभी डॉक्टर बेहद हैरान हैं.

नई कमेटी बनाई जाए : डॉ. अभिषेक ने कहा कि हम लोगों को बताया गया था कि एक कमेटी गठित की जा रही है, मगर अभी तक कमेटी ने कोई भी उचित कार्रवाई नहीं किया है. सिर्फ खानापूर्ति के लिए यह कमेटी गठित की गई है. एक महिला डॉक्टर के खिलाफ ऐसी चीज हो रही है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है.

केजीएमयू ने जो विशाखा कमेटी बनाई है वह लाचार है, उसमें लव जिहाद का समर्थन करने वाले लोग शामिल हैं. ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर, वकील और महिला चिकित्सक शामिल हो. इस कमेटी को भंग किया जाए इस पर हम लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है.

न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन : डॉ. मैथिली गुप्ता ने कहा कि यह प्रदर्शन हम लोग एक डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं. इस पूरी घटना में केजीएमयू प्रशासन की लापरवाही सीधे तौर पर उजागर हो रही है जो अब तक पीड़िता को न्याय नहीं दे सका. एक महिला के लिए कमेटी गठित की गई और उस कमेटी में किसी महिला का ना होना ही केजीएमयू की लापरवाही को दर्शाता है. पीड़िता के जो बैचमेट मेडिकल छात्र हैं उनको इतना डरा दिया गया कि वह हमारे साथ प्रदर्शन में नहीं आ रहे हैं.

पीजी छात्रों को डराया गया : उन्होंने कहा कि पीजी छात्रों को डरा दिया गया, फेल करने का दबाव बनाया गया है. जिससे कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, न कुछ बता रहा है. बहुत सारी चीज सामने नहीं निकल कर नहीं आ रही. यह घटना किसी भी नागरिक के साथ हो सकती थी. यहां सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, बल्कि इंसानियत और न्याय की बात है. आज समाज के विभिन्न वर्ग और संगठन के लोग हमारे साथ खड़े हैं और हम पीड़िता को न्याय जरूर दिलाएंगे.

