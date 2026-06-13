ETV Bharat / state

बिहार में नेशनल हाईवे पर जलजमाव के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने सड़क पर कर दी धान की रोपनी

बक्सर: क्या आपने कभी नेशनल हाईवे पर धान की खेती होते देखी है? अगर नहीं, तो बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव आइए. यहां एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ कर दिया है. सड़क पर जलजमाव से परेशान युवाओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए नेशनल हाईवे पर ही धान की रोपनी कर दी. यह दृश्य अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सड़क और तालाब के बीच अंतर खत्म: दरअसल बक्सर के डुमरांव शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-120 पर राज हाई स्कूल के सामने सड़क पर इतना पानी जमा है कि पहली नजर में यह किसी झील का नजारा लगता है. सड़क और तालाब के बीच का अंतर मिट चुका है. लोग बाइक लेकर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी साहसिक जलयात्रा पर निकले हों.

स्थानीय लोगों का तंज: स्थानीय लोगों का कहना है कि कई महीनों से सड़क की यही स्थिति बनी हुई है. बरसात शुरू होने से पहले ही सड़क जलमग्न है. गड्ढों और जलजमाव ने राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है. लेकिन इस बार लोगों ने विरोध का ऐसा तरीका चुना जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. यहां लोगों ने प्रशासन पर तंज कसते हुए हाईवे पर ही धान रोप दिया है.

युवा किसानों ने की रोपनी: रोहिणी नक्षत्र में जब किसान अपने खेतों में धान की रोपनी करने की अभी तैयारी ही कर रहे है, इसी बीच डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के कुछ युवा किसानों ने नेशनल हाइवे पर जल जमाव से परेशान होकर इस जलमग्न सड़क को ही खेत मान लिया और यहां धान के पौधे रोप दिए. कुछ ही देर में सड़क खेत जैसी दिखाई देने लगी. राहगीर रुककर वीडियो बनाने लगे और देखते ही देखते यह अनोखा विरोध सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

क्या कहते है स्थानीय युवा?: स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान क्षेत्र में विकास और बेहतर सड़कों के बड़े-बड़े वादे किए गए थे. लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लोग मजाक में इस सड़क को 'विकास वाली झील' कहने लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह सड़क यातायात से ज्यादा खेती के लिए उपयुक्त दिखाई देगी.