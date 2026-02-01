गढ़वा में लोगों का प्रदर्शन, डंडा प्रखंड को जिला प्रशासन द्वारा खत्म करने की अनुशंसा का विरोध
गढ़वा में वर्ष 2008 से संचालित डंडा प्रखंड बंद हो जाएगा, जिसको लेकर हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.
Published : February 1, 2026 at 1:12 PM IST
गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले में वर्ष 2008 से संचालित प्रखंड अब बंद किया जाएगा. मुख्यमंत्री के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन ने इस प्रखंड का उद्घाटन किया था. अब उसी प्रखंड को डीसी ने बंद करने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसके विरोध में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए.
प्रखंड में आबादी है कम
हजारों की संख्या में हाथों में तख्ती लिए हुए लोगों ने प्रदर्शन किया. क्योंकि इनके प्रखंड की मान्यता रद्द होने वाली है. गढ़वा डीसी दिनेश यादव ने झारखंड के मुख्य सचिव को जिले के डंडा प्रखंड की मान्यता रद्द करने के लिए एक पत्र लिखा है. इसके लिए कई नियमों का हवाला दिया है. अपने लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि एक प्रखंड बनने के लिए कम से कम सवा लाख की आबादी होनी चाहिए और जिला मुख्यालय से दूरी 30 किलोमीटर होनी चाहिए. इसके अलावा पंचायतों की संख्या कम से कम दस होनी चाहिए, जबकि इस प्रखंड में केवल तीन ही पंचायत हैं.
ग्रामीणों ने जमकर भड़ास निकाली
वहीं यह प्रखंड राजस्व भी नहीं देता है. इसलिए इसके लिए वित्तीय भार ज्यादा हो जा रहा है. डीसी का यह पत्र जैसे ही सोशल मीडिया पर रन किया सब ग्रामीण एकत्रित हो गए और जिला प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली.
जनप्रतिनिधियों ने राजभवन का घेराव करने की चेतावनी दी
आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों ने डीसी की आलोचना करते हुए कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है. हम किसी भी कीमत पर इस प्रखंड को बंद नहीं होने देंगे. इसके लिए हम लोगों को जो आंदोलन करना होगा वह हम करेंगे. उन्होंने कहा कि यहां करोड़ों की लागत से सरकारी भवन, सड़क सहित अन्य योजनाएं धरातल पर हैं. हम अपने प्रखंड के लिए जरूरत पड़ी तो राजभवन तक का घेराव करेंगे.
