गिरिडीह में रिमांड पर विवाद, अधिवक्ता के साथ वार्ड पार्षद ने क्यों कहा - ठक-ठकायेंगे कोर्ट का दरवाजा
गिरिडीह में जमानत पर बाहर आते ही चार अभियुक्त को फिर से रिमांड पर लेने का विरोध शुरू हो गया है.
Published : June 5, 2026 at 5:40 PM IST
गिरिडीह: एक ही दिन दो मुकदमा. एक पर मिली बेल तो दूसरे में फिर से गिरफ्तारी और रिमांड के बाद विवाद गहरा गया है. जिन चार लोगों को फिर से गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर लिया गया है उनके समर्थन में स्थानीय वार्ड पार्षद के साथ वार्ड वासी भी उतर आए हैं.
शुक्रवार को पचम्बा थाना कांड संख्या 15/26 में वार्ड 18 निवासी अमित विश्वकर्मा, किशोर कुमार, मंजीत पासवान और आकाश हांडी को अदालत में प्रस्तुत किया गया और फिर 14 दिनों के रिमांड पर केंद्रीय कारा भेज दिया गया. पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है. शुक्रवार की दोपहर में जब चारों को कारा ले जाया जाने लगा तो इनके घरवालों के साथ मोहल्ले के लोग और वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव भी पहुंचीं.
पार्षद सरिता ने कहा, 'ये सब एक सुनियोजित साजिश का परिणाम है. जब इन चारों को पचम्बा थाना कांड संख्या 16/2026 में जेल भेजा गया तो आखिर 15/2026 में पहले ही रिमांड क्यों नहीं लिया गया. जब चारों को जमानत मिल गई तो इन्हें रिमांड की याद आयी. यह सब कौन करवा रहा है, सब जान रहे हैं. ऐसी साजिश से हमारे बच्चों का हौसला और भी बुलंद होगा.'
अधिवक्ता ने कहा - उच्च अदालत में जायेंगे
इधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय सिन्हा मंटू ने कहा कि एक ही दिन एक ही मामले में दो मुकदमा होता है. कांड संख्या 16/26 में हाई कोर्ट के द्वारा चार लोगों को जमानत मिलती है. इससे पहले 105 दिनों तक चारों जेल में रहते हैं. इस बीच मुकदमा के अनुसंधानकर्ता को याद आता है कि 15/26 में रिमांड पर लिए ही नहीं तब जाकर जेल से निकलते ही चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है. उन्होंने कहा कि एक ही मामले पर दो ट्रायल कैसे चल सकता है. पचम्बा पुलिस के खिलाफ हमलोग उच्च न्यायालय जायेंगे.
क्या है मामला
दरअसल, नगर निकाय के मतदान के बाद वार्ड नंबर 18 के आजाद नगर के पास दो पक्ष में झड़प हुई थी. गोलीबारी भी हुई थी. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर पूर्व वार्ड पार्षद शिवम श्रीवास्तव समेत कई लोगों के खिलाफ पचम्बा थाना कांड संख्या 16/26 अंकित किया गया. मामले में शिवम के साथ अमित विश्वकर्मा, किशोर कुमार, मंजीत पासवान और आकाश हांडी भी जेल गए.
इस बीच अमित, किशोर, मंजीत और आकाश को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई. गुरुवार की देर शाम को सभी जेल से बाहर निकले. इनके बाहर निकलते ही फिर से पचम्बा पुलिस पहुंच गई. इसके बाद इन चारों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. बताया गया कि चारों को सरकारी कार्य में बाधा और पथराव के मामले में दर्ज कांड संख्या 15/26 में गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी और जेल भेजने की पुष्टि थाना प्रभारी राजीव कुमार ने की है.
यह भी पढ़ें:
जमानत पर बाहर आते ही गिरफ्तार हुए चार आरोपी, पहले हत्याकांड अब सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गए जेल
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी का नया ठिकाना होगा चाईबासा जेल, पति पहले से ही है जेल में
धनबाद जेल में बंद आजसू नेता से सांसद ने की मुलाकात, फायरिंग घटना की निष्पक्ष जांच की मांग