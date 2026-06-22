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प्राकृतिक नाले में गिरेगा नाली का पानी! मधुबन के लोगों का विरोध, कहा - अतिक्रमण की भी है आशंका

गिरिडीह: विश्व प्रसिद्ध मधुबन में प्राकृतिक नदियों और नालों पर अतिक्रमण करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले छप्परगढ़ा नाले का स्वरूप बदला गया. फिर, स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे नाले पर अतिक्रमण करके उस पर एक बड़ा पुल का निर्माण कर दिया गया. अब, ऐसी ही एक और घटना सामने आई है. इस बार, लोगों ने पारसनाथ पहाड़ से जयनगर होकर बहने वाले नाले में नाली की पाइप डालने की शिकायत की है. उनका कहना है कि हो सकता है कि नाले की जमीन पर भी अतिक्रमण हुआ हो. उन्होंने जांच की मांग की है.

क्या कहते हैं लोग?

यहां के रहने वाले अमित चंद्रवंशी का कहना है कि जब वे धर्म मंगल जैन विद्यापीठ में पढ़ते थे, तो उनके स्कूल के सामने से छप्परगढ़ा नाला गुजरता था. उस नाले पर ऐसा अतिक्रमण कर लिया गया कि एक इमारत बना दी गई. इसके बाद, उसी नाले का आगे भी स्वरूप बदला गया. फिर एक पुल ढाल दिया गया. अब, यही हाल जयनगर से बहने वाले नाले का भी हो रहा है. एक संस्था ने पारसनाथ से निकलने वाले इस नाले में नाली की पाइपलाइन बिछा दी है. यह नाला पारसनाथ से निकलता है और इसका पानी न सिर्फ कई लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि छठ पूजा भी इसी नाले में की जाती है.

नाले में नाली का पानी गिराने पर मधुबन के लोगों का विरोध (Etv Bharat)

नाले पर ही दिया जाएगा धरना

अमित का कहना है कि झारखंड में अबुआ की सरकार है, जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने में जुटी हुई है. हाल के दिनों में सरकार ने नदियों और नालों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है. इसके बावजूद मधुबन में ऐसी हरकत हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह स्थानीय लोगों के साथ इस नाले पर धरना पर बैठेंगे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में भी इस नाले में गंदा पानी बहाने का प्रयास होता रहा है. लोगों का कहना है कि उन्हें अतिक्रमण की आशंका है. इसकी भी जांच होनी चाहिए. स्थनीय जयनगर निवासी विनय कुमार कहते हैं कि यहां के लोगों ने बहुत कुछ झेला है. पूर्व में भी एक संस्था द्वारा गंदा पानी इसी नाले में बहाया जाता था. इसके कारण मवेशी भी बीमार होते रहे. उन्होंने कहा कि लोग इस नाले के पानी का उपयोग करते हैं, ऐसे में गंदा पानी यहां आना नहीं चाहिए.