प्राकृतिक नाले में गिरेगा नाली का पानी! मधुबन के लोगों का विरोध, कहा - अतिक्रमण की भी है आशंका
गिरिडीह के मधुबन में प्राकृतिक नाले पर अतिक्रमण को लेकर लोग मुखर हो रहे हैं. लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
Published : June 22, 2026 at 3:29 PM IST
गिरिडीह: विश्व प्रसिद्ध मधुबन में प्राकृतिक नदियों और नालों पर अतिक्रमण करने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले छप्परगढ़ा नाले का स्वरूप बदला गया. फिर, स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे नाले पर अतिक्रमण करके उस पर एक बड़ा पुल का निर्माण कर दिया गया. अब, ऐसी ही एक और घटना सामने आई है. इस बार, लोगों ने पारसनाथ पहाड़ से जयनगर होकर बहने वाले नाले में नाली की पाइप डालने की शिकायत की है. उनका कहना है कि हो सकता है कि नाले की जमीन पर भी अतिक्रमण हुआ हो. उन्होंने जांच की मांग की है.
क्या कहते हैं लोग?
यहां के रहने वाले अमित चंद्रवंशी का कहना है कि जब वे धर्म मंगल जैन विद्यापीठ में पढ़ते थे, तो उनके स्कूल के सामने से छप्परगढ़ा नाला गुजरता था. उस नाले पर ऐसा अतिक्रमण कर लिया गया कि एक इमारत बना दी गई. इसके बाद, उसी नाले का आगे भी स्वरूप बदला गया. फिर एक पुल ढाल दिया गया. अब, यही हाल जयनगर से बहने वाले नाले का भी हो रहा है. एक संस्था ने पारसनाथ से निकलने वाले इस नाले में नाली की पाइपलाइन बिछा दी है. यह नाला पारसनाथ से निकलता है और इसका पानी न सिर्फ कई लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि छठ पूजा भी इसी नाले में की जाती है.
नाले पर ही दिया जाएगा धरना
अमित का कहना है कि झारखंड में अबुआ की सरकार है, जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने में जुटी हुई है. हाल के दिनों में सरकार ने नदियों और नालों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है. इसके बावजूद मधुबन में ऐसी हरकत हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह स्थानीय लोगों के साथ इस नाले पर धरना पर बैठेंगे.
स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में भी इस नाले में गंदा पानी बहाने का प्रयास होता रहा है. लोगों का कहना है कि उन्हें अतिक्रमण की आशंका है. इसकी भी जांच होनी चाहिए. स्थनीय जयनगर निवासी विनय कुमार कहते हैं कि यहां के लोगों ने बहुत कुछ झेला है. पूर्व में भी एक संस्था द्वारा गंदा पानी इसी नाले में बहाया जाता था. इसके कारण मवेशी भी बीमार होते रहे. उन्होंने कहा कि लोग इस नाले के पानी का उपयोग करते हैं, ऐसे में गंदा पानी यहां आना नहीं चाहिए.
"मधुबन में अतिक्रमण की शिकायत जहां से मिली है, उसकी जांच करायी जा रही है. नाला में नाली का पानी बहाने के मामले को लेकर भी एक टीम का गठन किया जाएगा और कोई दोषी मिला तो कार्रवाई भी होगी." - संतोष गुप्ता, एसडीएम, डुमरी
यहां बता दें कि मधुबन में नाले के स्वरूप को बदलने और अतिक्रमण के खिलाफ ईटीवी भारत लगातार खबर प्रकाशित करता रहा है. खबर प्रकाशित होने पर कई दफा दोषियों पर कार्रवाई भी हुई है. इसके बावजूद यहां के नदी-नालों पर कुछ लोग गिद्धदृष्टि बनाए हुए हैं.
यह भी पढ़ें:
मधुबन में मिट्टी और मार्बल का फर्क! गरीबों के लिए वाइल्ड लाइफ एरिया, अमीरों के लिए सब गुनाह माफ, लोग पूछ रहे सवाल
पारसनाथ से निकले नाला की साल दर साल घटती गई चौड़ाई, बरसात में लोगों की बढ़ती रही परेशानी
मधुबन में वाल्मीकि समाज के साथ छलावा, पुलिया का सपना दिखाकर संस्था के लिए बना दिया पुल!
मधुबन: नाला अतिक्रमण और पुलिया निर्माण, सवालों के घेरे में जिम्मेदारान