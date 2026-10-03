मेरठ में रेलवे की बाउंड्रीवॉल का विरोध; लोग बोले- 12 फीट रास्ता चाहिए, नगर आयुक्त ने कही यह बात
लोगों का कहना है रास्ता बंद होने से कोई इमरजेंसी हो जाए तो एंबुलेंस तक यहां नहीं आ पाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 6:59 AM IST
मेरठ: साबुन गोदाम क्षेत्र स्थित चंद्रलोक कॉलोनी (वार्ड-51) में रेलवे प्रशासन द्वारा बनाई जा रही 10 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल को लेकर विरोध शुरू हो गया है. 50 वर्षों से अधिक समय से यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों का आरोप है कि रेलवे विभाग घरों के ठीक सामने बाउंड्री वॉल खड़ी कर उनके आने-जाने का रास्ता पूरी तरह बंद कर रहा है. वहीं, नगर आयुक्त ने जमीन की पैमाइश के बाद दीवार बनाने की बात कही है.
रेलवे के इस फैसले के खिलाफ क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में कॉलोनी की महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने धरना देकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. पीड़ितों ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें कम से कम 12 फीट का रास्ता नहीं दिया गया, तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
वार्ड-51 के पार्षद राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि चंद्रलोक कॉलोनी में 50 से अधिक वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं. नगर निगम द्वारा यहां एक मुख्य नाला बनाया गया है, जिससे होकर चंद्रलोक सहित आसपास की 13 कॉलोनियों का पानी निकलता है. रेलवे यहां 10-10 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर रहा है. घरों के सामने दीवार बन गई तो नाले की सफाई बंद हो जाएगी.
लोगों का कहना है कि कल कोई इमरजेंसी हो जाए तो एंबुलेंस तक नहीं आ पाएगी. अगर रेलवे रास्ता बंद करता है, तो इसका मतलब जनता का गला घोंटना है. जब तक 12 फीट का रास्ता नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे. प्रदर्शन में शामिल स्थानीय महिलाओं और छात्राओं ने अपनी आपबीती सुनाते हुए रेलवे और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई हैं.
स्थानीय निवासी गीता देवी ने कहा कि हम यहां पिछले 50 सालों से रह रहे हैं. रेलवे वाले नाले से सटाकर दीवार बना रहे हैं. दीवार बनने से नाले की सफाई नहीं होगी, बारिश का गंदा पानी हमारे घरों में घुसेगा और बच्चे नाले में गिरेंगे. हमें केवल 12 फीट का रास्ता चाहिए ताकि हमारी जिंदगी सुचारू चल सके.
बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा अक्षिता ने कहा कि हमारे घर के दरवाजों से सटाकर रेलवे की दीवार खड़ी की जा रही है. इससे हमारा कॉलेज जाना बंद हो जाएगा. कल को कोई हादसा या आगजनी हो जाए तो यहां फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती. अगर रास्ता बंद हो गया तो हम घर के अंदर ही घुट-घुट कर मरने को मजबूर हो जाएंगे.
पार्षद का कहना है कि उन्होंने इस गंभीर समस्या से राहत पाने के लिए मेरठ के सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डीएम मेरठ, मेयर और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ितों को उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि और नगर निगम प्रशासन हस्तक्षेप कर रेलवे अधिकारियों से वार्ता करेंगे और 12 फीट चौड़ा रास्ता सुनिश्चित कराएंगे ताकि दशकों पुरानी इस आबादी का जनजीवन अस्त-व्यस्त न हो.
नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि रेलवे के अधिकारियों से बात की गई है. उनसे कहा गया है पहले तहसील और नगर निगम की तरफ से जमीन की पैमाइश कराई जाएगी. जो निगम की जमीन होगी, उतना रास्ता छोड़ना पड़ेगा. जब तक पैमाइश नहीं होती, तब तक के लिए काम को रुकवा दिया गया है. रेलवे के सीनियर अधिकारियों से वार्ता के लिए कोशिश की जा रही है.
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