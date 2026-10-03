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मेरठ में रेलवे की बाउंड्रीवॉल का विरोध; लोग बोले- 12 फीट रास्ता चाहिए, नगर आयुक्त ने कही यह बात

मेरठ में रेलवे की बाउंड्रीवॉल का विरोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: साबुन गोदाम क्षेत्र स्थित चंद्रलोक कॉलोनी (वार्ड-51) में रेलवे प्रशासन द्वारा बनाई जा रही 10 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल को लेकर विरोध शुरू हो गया है. 50 वर्षों से अधिक समय से यहां रहने वाले सैकड़ों परिवारों का आरोप है कि रेलवे विभाग घरों के ठीक सामने बाउंड्री वॉल खड़ी कर उनके आने-जाने का रास्ता पूरी तरह बंद कर रहा है. वहीं, नगर आयुक्त ने जमीन की पैमाइश के बाद दीवार बनाने की बात कही है.

रेलवे के इस फैसले के खिलाफ क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में कॉलोनी की महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने धरना देकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. पीड़ितों ने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें कम से कम 12 फीट का रास्ता नहीं दिया गया, तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. मनीष पाराशर की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) वार्ड-51 के पार्षद राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि चंद्रलोक कॉलोनी में 50 से अधिक वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं. नगर निगम द्वारा यहां एक मुख्य नाला बनाया गया है, जिससे होकर चंद्रलोक सहित आसपास की 13 कॉलोनियों का पानी निकलता है. रेलवे यहां 10-10 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर रहा है. घरों के सामने दीवार बन गई तो नाले की सफाई बंद हो जाएगी. लोगों का कहना है कि कल कोई इमरजेंसी हो जाए तो एंबुलेंस तक नहीं आ पाएगी. अगर रेलवे रास्ता बंद करता है, तो इसका मतलब जनता का गला घोंटना है. जब तक 12 फीट का रास्ता नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे. ​प्रदर्शन में शामिल स्थानीय महिलाओं और छात्राओं ने अपनी आपबीती सुनाते हुए रेलवे और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई हैं.