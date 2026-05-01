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बिहार में बीच सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन, DM के कहने पर ऐजेंसी पर एफआईआर

गैस सिलेंडर को लेकर परेशानी खत्म नहीं हुई है. लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. आगे पढ़ें पूरी खबर.

LPG GAS CYLINDERS IN SARAN
इस तरह गैस सिलेंडर रखकर सड़क जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 1, 2026 at 8:55 PM IST

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सारण : बिहार के सारण जिले में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था में किए गए बदलाव का असर शुक्रवार को जलालपुर में देखने को मिला. जहां गैस नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने ललित गैस एजेंसी के सामने सिलेंडर रखकर सड़क जाम कर दिया. हालांकि प्रशासन और पुलिस की तत्परता से स्थिति सामान्य हो गई और आवागमन फिर से शुरू करा दिया गया.

गैस सिलेंडर नहीं मिलने से लोग परेशान : जानकारी के अनुसार, आपूर्ति व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने एलपीजी वितरण में कुछ बदलाव किए हैं. प्रशासन द्वारा एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति मुख्य रूप से होम डिलीवरी के माध्यम से की जाए. इसी व्यवस्था के कारण कई उपभोक्ताओं को तत्काल सिलेंडर नहीं मिल सका.

सड़क पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन : शुक्रवार को बड़ी संख्या में उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेकर सीधे ललित गैस एजेंसी के गोदाम पहुंच गए और ऑन स्पॉट सिलेंडर देने की मांग करने लगे. उपभोक्ताओं का कहना था कि उनके घरों में गैस समाप्त हो चुकी है और मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग भी नहीं हो पा रही है. ऐसे में मजबूरी में उन्हें एजेंसी पहुंचना पड़ा. उपभोक्ताओं और एजेंसी कर्मचारियों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने सड़क पर सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

LPG GAS CYLINDERS IN SARAN
आने-जाने वाले लोगों को हुई परेशानी (ETV Bharat)

''जिला प्रशासन और सरकार के निर्देश के अनुसार पहले से ऑनलाइन बुक किए गए उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. बिना बुकिंग के सिलेंडर देना संभव नहीं है.''- गैस एजेंसी प्रबंधन

प्रशासन ने स्थिति को किया नियंत्रित : स्थिति की जानकारी मिलते ही जलालपुर थाना अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया कि नियम के अनुसार बुकिंग कराने के बाद ही गैस की आपूर्ति की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की अपील की. अधिकारियों के समझाने के बाद उपभोक्ता शांत हो गए और अपना-अपना सिलेंडर लेकर वापस घर लौट गए.

प्रोपराइटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज : इधर, सारण जिले में ही गैस वितरण में अनियमितता और अनुदानित घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के सख्त निर्देश पर नगरा थाना क्षेत्र स्थित मेसर्स महावीर इण्डेन ग्रामीण वितरक के प्रोपराइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस कार्रवाई से जिले के गैस उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है.

क्या मिली थी शिकायत? : नगरा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि उनके नाम और पहचान पत्र का इस्तेमाल कर बिना जानकारी के गैस सिलेंडर बुक कर लिया जाता था. इतना ही नहीं, कागजों और ऑनलाइन सिस्टम में सिलेंडर की डिलीवरी भी दिखा दी जाती थी, जबकि वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिला ही नहीं.

जांच में गड़बड़ी पायी गई : शिकायत मिलने के बाद विभागीय जांच कराई गई. जांच में यह सामने आया कि गैस एजेंसी की ओर से उपभोक्ताओं के नाम पर फर्जी तरीके से गैस बुकिंग की जा रही थी. सिस्टम में सिलेंडर को 'डिलीवर्ड' दिखाकर अनुदानित घरेलू गैस की कालाबाजारी की जा रही थी. प्रशासन ने इसे उपभोक्ताओं के अधिकारों का खुला उल्लंघन और सरकारी नियमों की अनदेखी माना है.

''जिले में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि कोई गैस एजेंसी, खाद्यान्न विक्रेता या अन्य वितरक सरकारी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी शामिल होगी.''- वैभव श्रीवास्तव, जिलाधिकारी

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