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बिहार में बीच सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन, DM के कहने पर ऐजेंसी पर एफआईआर

इस तरह गैस सिलेंडर रखकर सड़क जाम ( ETV Bharat )