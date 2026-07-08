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मंजू शर्मा मौत मामले में कुल्लू DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR की मांग, उपायुक्त ने अधिकारियों की बुलाई बैठक

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बीते दिनों क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के बाद हुई महिला की मौत मामले को लेकर लोगों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है. आज एक बार फिर से मंजू शर्मा मौत मामले में न्याय की मांग करते हुए ढालपुर में हजारों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही.

प्रदर्शनकारी दल्लीर के रथ मैदान में एकत्र हुए और सभी ने प्रशासन और सरकार से मांग रखी कि मंजू शर्मा की मौत के मामले में पहले भी परिजनों द्वारा डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी गई थी. लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में हजारों युवाओं की भीड़ पहले एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी से भी इस बारे में जवाब मांगा. वहीं, एसपी के जवाब से संतुष्ट ना होने के बाद हजारों युवा डीसी कार्यालय पहुंचे और डीसी कार्यालय के बाहर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

इस दौरान युवाओं ने डीसी से मांग रखी कि तुरंत डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की जाए और बीते दिनों अस्पताल में प्रदर्शन करने पर जिन दो युवाओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे भी तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए. हजारों लोगों की भीड़ को देखते हुए डीसी कुल्लू के द्वारा भी सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है. ऐसे में अब प्रदर्शनकारी डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं.