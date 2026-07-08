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मंजू शर्मा मौत मामले में कुल्लू DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR की मांग, उपायुक्त ने अधिकारियों की बुलाई बैठक

मंजू शर्मा मौत मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शकारियों ने डीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन.

कुल्लू DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन
कुल्लू DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 6:46 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बीते दिनों क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के बाद हुई महिला की मौत मामले को लेकर लोगों का आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है. आज एक बार फिर से मंजू शर्मा मौत मामले में न्याय की मांग करते हुए ढालपुर में हजारों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही.

प्रदर्शनकारी दल्लीर के रथ मैदान में एकत्र हुए और सभी ने प्रशासन और सरकार से मांग रखी कि मंजू शर्मा की मौत के मामले में पहले भी परिजनों द्वारा डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी गई थी. लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में हजारों युवाओं की भीड़ पहले एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी से भी इस बारे में जवाब मांगा. वहीं, एसपी के जवाब से संतुष्ट ना होने के बाद हजारों युवा डीसी कार्यालय पहुंचे और डीसी कार्यालय के बाहर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

इस दौरान युवाओं ने डीसी से मांग रखी कि तुरंत डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की जाए और बीते दिनों अस्पताल में प्रदर्शन करने पर जिन दो युवाओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे भी तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए. हजारों लोगों की भीड़ को देखते हुए डीसी कुल्लू के द्वारा भी सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है. ऐसे में अब प्रदर्शनकारी डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं.

मृतक मंजू शर्मा के पति सतीश शर्मा ने कहा, "उनकी पत्नी की मौत के बाद ही परिजनों द्वारा पुलिस में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है. ऐसे में हजारों लोग आज उनके समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए हैं. वहीं पुलिस द्वारा बंटी ठाकुर और संजय चौहान पर जो एफआईआर दर्ज की गई है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी बैन लगाया है, उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए. जब तक प्रशासन उनके साथ न्याय नहीं करती है. तब तक उनका धरना जारी रहेगा".

समाजसेवी बलदेव ठाकुर उर्फ बंटी सराजी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग आंदोलन में शामिल हुए. घाटी में सुबह से लगातार बारिश के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों से लोग प्रदर्शन में पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने महिला की मौत की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग उठाई.

समाजसेवी बंटी ठाकुर का कहना है, "जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने प्रशासन से मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने और दोष तय होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. डीसी द्वारा सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है. ऐसे में वह सभी धरने पर बैठे रहेंगे और जब तक प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा".

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