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करनाल में गौवंश के अवशेष मिलने से भड़का जनाक्रोश, हाईवे जाम कर लोगों ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग

People protest in karnal ( Etv Bharat )

करनाल: इंद्री क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने की घटनाओं ने लोगों के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया. गांव धमंहेड़ी के पास पश्चिमी यमुना नहर में पहले 7 और अगले ही दिन 5 गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में तनाव गहराता चला गया. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया. हाईवे जाम, प्रदर्शनकारियों का जोरदार विरोध: गुस्साए लोगों ने इंद्री कोर्ट गेट के सामने करनाल स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और जोरदार प्रदर्शन किया. सड़क पर लंबा जाम लगने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा. प्रशासन मौके पर, समझाने की कोशिशें जारी: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सतीश गौतम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया. वहीं एसडीएम अनिल यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. करनाल में गौवंश के अवशेष मिलने से भड़का जनाक्रोश (Etv Bharat)