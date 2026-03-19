करनाल में गौवंश के अवशेष मिलने से भड़का जनाक्रोश, हाईवे जाम कर लोगों ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग
इंद्री में गौवंश के अवशेष मिलने की घटनाओं ने नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.
Published : March 19, 2026 at 2:36 PM IST
करनाल: इंद्री क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने की घटनाओं ने लोगों के गुस्से को चरम पर पहुंचा दिया. गांव धमंहेड़ी के पास पश्चिमी यमुना नहर में पहले 7 और अगले ही दिन 5 गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में तनाव गहराता चला गया. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया.
हाईवे जाम, प्रदर्शनकारियों का जोरदार विरोध: गुस्साए लोगों ने इंद्री कोर्ट गेट के सामने करनाल स्टेट हाईवे को जाम कर दिया और जोरदार प्रदर्शन किया. सड़क पर लंबा जाम लगने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा.
प्रशासन मौके पर, समझाने की कोशिशें जारी: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सतीश गौतम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया. वहीं एसडीएम अनिल यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
गौ रक्षा दल की चेतावनी, 24 घंटे का अल्टीमेटम: गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है. कार्यकर्ता मोनू ने कहा कि यदि तय समय में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बार फिर से सड़क जाम कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने पश्चिमी यमुना नहर पर 24 घंटे पुलिस गश्त की भी मांग उठाई.
लिखित आश्वासन के बाद खुला जाम: प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन देने के बाद ही प्रदर्शनकारियों ने करीब दो घंटे बाद जाम खोला. हालांकि इस दौरान हाईवे पर लंबी कतारें लग गईं और यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा.
तेज हुई जांच, CCTV खंगाल रही पुलिस: एसडीएम अनिल यादव ने बताया कि "दोनों दिनों में कुल 12 गौवंश के अवशेष मिले हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है. क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जा सके."
कई टीमें गठित, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा: डीएसपी सतीश गौतम ने कहा कि "आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं और लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा."
ये भी पढ़ें- करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में गौवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस