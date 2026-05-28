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रांची में पिटाई से युवक की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना का घेराव

रांचीः राजधानी में रांची के डोरंडा इलाके में मारपीट में घायल तनवीर नाम के युवक की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए हैं. परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने तनवीर के शव के साथ डोरंडा थाना का घेराव कर दिया.

वारदात में शामिल आरोपियों की गिरफ्तरी की मांग

रांची के डोरंडा मनीटोला में हुए मारपीट में घायल युवक तनवीर की इलाज के दौरान मौत हो गई. तनवीर की मौत से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डोरंडा थाना का घेराव कर दिया. थाना के बाहर तनवीर के शव के साथ परिजन और स्थानीय लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

मौके पर मौजूद पुलिस की टीम लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रही है. हालांकि तनवीर की मौत के बाद पुलिस ने बुधवार को ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. लेकिन परिजनों की मांग है कि तनवीर की हत्या में शामिल हर अपराधी को गिरफ्तार किया जाए.

क्या है पूरा मामला

रांची के डोरंडा मनीटोला में हुए मारपीट में घायल युवक तनवीर की इलाज के दौरान बुधवार को रिम्स में मौत हो गई थी. तनवीर की मौत के बाद पुलिस ने बुधवार को ही एक नामजद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया. पूरा मामला मंगलवार की रात का है. मंगलवार को अपराधियों ने डोरंडा मनीटोला के पास से गुजर रहे मो तनवीर को रोका, इसके बाद उसे लाठी-डंडे से बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया.

इस वारदात को अंजाम देकर सभी अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद घायल तनवीर को आसपास के लोग इलाज के लिए रिम्स ले गए, जहां इलाज के दौरान बुधवार की उसकी मौत हो गयी. तनवीर के सिर पर गंभीर चोट लगी थी. इस मामले में डोरंडा फिरदौस नगर निवासी खतीजा खातून ने मो. जावेद, मो. रिजवान और गोल्डन उर्फ एजाज के विरूद्ध डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.