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बेतिया राज की जमीन को खाली करने का नोटिस मिला तो भड़के ग्रामीण, CO कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

बगहा में बेतिया राज की जमीन पर काबिज सैकड़ों ग्रामीणों को खाली करने का नोटिस मिलने पर लोगों अंचल कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. पढ़ें-

protest at Bagaha Circle Office
बेतिया राज की जमीन पर कबजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 24, 2026 at 4:01 PM IST

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बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल अंतर्गत अंचल बगहा-एक के मझौवा गांव के सैकड़ों ग्रामीण शनिवार को अंचल कार्यालय पहुंचकर बेतिया राज की जमीन खाली करने के नोटिस का विरोध किया. वर्षों से इस जमीन पर काबिज ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्रवाई को मानवीय दृष्टि से देखने की अपील की है.

दूसरी बार जारी हुआ नोटिस: अंचल प्रशासन की ओर से मझौवा गांव के करीब 400 ग्रामीणों को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वज कई दशकों से इस जमीन पर बसे हुए हैं और उनके मकान यहां अवस्थित हैं. अचानक नोटिस मिलने से वे बेघर होने की स्थिति में पहुंच गए हैं.

ग्रामीणों की मांग- नोटिस वापस लो: ग्रामीणों ने अंचल प्रशासन से नोटिस वापस लेने और उन्हें वैकल्पिक आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है. उन्होंने प्रशासन से मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने की अपील की.

ग्रामीणों ने रखा अपना पक्ष: ध्रुव प्रसाद केशरी, सत्येंद्र प्रसाद केशरी, विनोद प्रसाद केशरी, आलोक जायसवाल, रतन यादव, पहलाद यादव, रामनाथ यादव, शैलेश केशरी, राधे साह, मुन्ना साह, तिवारी शर्मा, राजन साह समेत कई ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से यहां मकान बनाकर रह रहे हैं. बिना उचित सुनवाई के जमीन खाली कराने की कार्रवाई उचित नहीं है.

“हम कई दशकों से इस जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं. हमारे पास रहने का कोई दूसरा स्थान नहीं है.”-ध्रुव प्रसाद केशरी, ग्रमीण

क्या कहते हैं सीओ: अंचल बगहा-एक की सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में बेतिया राज की जमीन पर काबिज अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया जा रहा है. उन्होंने ग्रामीणों से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा है। ग्रामीणों की मांग को विभागीय स्तर पर रखा जाएगा और निर्देश के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

“विभागीय निर्देश के आलोक में नोटिस जारी किया गया है. ग्रामीणों की मांग को विभागीय स्तर पर रखा जाएगा.”-नर्मदा श्रीवास्तव, सीओ

कार्यालय परिसर में जमा हुई भीड़: नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है. अंचल कार्यालय पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों के कारण कार्यालय परिसर में काफी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीण सहानुभूतिपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं.

विभागीय स्तर पर होगी समीक्षा: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कागजात जमा करने के बाद मामले की समीक्षा की जाएगी. फिलहाल ग्रामीण नोटिस का जवाब देने और अपने दस्तावेज अंचल कार्यालय में जमा करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं. इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई विभागीय निर्देश पर निर्भर करेगी.

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