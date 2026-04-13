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सरकाघाट छात्रा हत्याकांड के खिलाफ चक्का जाम, लोगों ने लगाए 'खून का बदला खून से' के नारे, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

सरकाघाट छात्रा हत्याकांड के खिलाफ लोगों का फूटा आक्रोश. घुमारवी-सरकाघाट नेशनल हाईवे को किया जाम.

सरकाघाट छात्रा हत्याकांड के खिलाफ चक्का जाम
सरकाघाट छात्रा हत्याकांड के खिलाफ चक्का जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 10:07 PM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की निर्मम हत्या के बाद जनाक्रोश उफान पर पहुंच गया है. सोमवार सुबह हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद क्षेत्र में गुस्से का माहौल है. देर शाम स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने घुमारवी-सरकाघाट नेशनल हाईवे पर मोही नामक स्थान पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

जाम में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं, युवतियां और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं, जो आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने “खून का बदला खून से” जैसे नारे भी सुनाई दिए. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं'.

सरकाघाट छात्रा हत्याकांड के खिलाफ चक्का जाम (ETV Bharat)

वहीं, इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में प्रत्याशी रह चुके मनीष कर रहे हैं. मनीष ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'यदि दोषी को जल्द सख्त सजा नहीं दी गई तो आंदोलन और उग्र होगा'.

उधर, सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची गई है और प्रदर्शनकारियों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई थी और इलाके में तनाव बना हुआ है. वहीं, स्थानीय लोग प्रशासन से त्वरित न्याय और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.

बता दें कि सोमवार सुबह सरकाघाट के गोपालपुर क्षेत्र में एक युवक ने 19 वर्षीय छात्रा पर दराट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

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