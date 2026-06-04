पिटाई से युवक की मौत का मामलाः विरोध में सड़क जाम और हंगामा

पिटाई से युवक की मौत का मामलाः विरोध में सड़क जाम और हंगामा
रांची में युवक की पिटाई से हुई मौत के विरोध में लोगोंं ने हंगामा कर रोड जाम कर दिया.
Published : June 4, 2026 at 7:06 PM IST
रांचीः शहर के रातू इलाके में छेड़खानी के आरोप में रोहित नाम के युवक की पिटाई से हुई मौत का मामला अब आक्रोश में तब्दील हो गया है. हत्या के विरोध में गुरुवार को चौक के पास सड़क जाम कर आगजनी की गई. किसी तरह पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की जानकारी देते हुए भीड़ को सड़क से हटाया.
हत्या को लेकर आक्रोश
भाजपा नेता कमलेश राम के भांजे रोहित की हत्या के बाद रातू इलाके में तनाव कायम हो गया है. गुरुवार को रांची डालटनगंज मार्ग को आक्रोशित लोगों ने जाम कर दिया और जहां-तहां आग लगाकर वाहनों के आवाजाही पर ब्रेक लगा दी. इस दौरान सड़क पर काफी हंगामा हुआ. आक्रोशित लोगों की यह मांग थी कि रोहित की हत्या में शामिल एक-एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाए. रोहित के पक्ष के लोगों का कहना था कि जमीन विवाद को छेड़खानी का मामला बताकर एक सुनियोजित साजिश के तहत रोहित की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
घंटों बाधित रही यातायात
रोहित की हत्या से आक्रोश में आए स्थानीय लोगों ने गुरुवार की दोपहर को ही सड़क पर उतर आए. रातू से गुजरने वाले रांची-डालटनगंज मार्ग को जाम कर दिया. कुछ लोगों ने सड़क पर ही जहां-तहां टायर जलाकर मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया. शाम तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही वाहनों के लंबे कतार लग रहे. पुलिस के लाख समझाने के बावजूद लोग सड़क से हट नहीं रहे थे.
पुलिस ने कार्रवाई की दी जानकारी
रातू थाना प्रभारी आदिकांत महतो सहित कई पुलिस अफसर भीड़ को समझाने का लगातार प्रयास करते रहे. इसी बीच रातू थाना प्रभारी आदिकांत महतो के द्वारा यह बताया गया कि पुलिस की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अपराधी भी जल्द गिरफ्तार करने जाएंगे गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस के द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद भीड़ सड़क से हटी जिसके बाद यातायात सामान्य हो पाया.
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