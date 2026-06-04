ETV Bharat / state

पिटाई से युवक की मौत का मामलाः विरोध में सड़क जाम और हंगामा

रांची में युवक की पिटाई से हुई मौत के विरोध में लोगोंं ने हंगामा कर रोड जाम कर दिया.

People protest and block road Over Death of Youth Following Beating in Ranchi
युवक की हत्या के विरोध में सड़क जाम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 7:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः शहर के रातू इलाके में छेड़खानी के आरोप में रोहित नाम के युवक की पिटाई से हुई मौत का मामला अब आक्रोश में तब्दील हो गया है. हत्या के विरोध में गुरुवार को चौक के पास सड़क जाम कर आगजनी की गई. किसी तरह पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों की जानकारी देते हुए भीड़ को सड़क से हटाया.

हत्या को लेकर आक्रोश

भाजपा नेता कमलेश राम के भांजे रोहित की हत्या के बाद रातू इलाके में तनाव कायम हो गया है. गुरुवार को रांची डालटनगंज मार्ग को आक्रोशित लोगों ने जाम कर दिया और जहां-तहां आग लगाकर वाहनों के आवाजाही पर ब्रेक लगा दी. इस दौरान सड़क पर काफी हंगामा हुआ. आक्रोशित लोगों की यह मांग थी कि रोहित की हत्या में शामिल एक-एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाए. रोहित के पक्ष के लोगों का कहना था कि जमीन विवाद को छेड़खानी का मामला बताकर एक सुनियोजित साजिश के तहत रोहित की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

People protest and block road Over Death of Youth Following Beating in Ranchi
सड़क जाम, लोगों को समझाते पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

घंटों बाधित रही यातायात

रोहित की हत्या से आक्रोश में आए स्थानीय लोगों ने गुरुवार की दोपहर को ही सड़क पर उतर आए. रातू से गुजरने वाले रांची-डालटनगंज मार्ग को जाम कर दिया. कुछ लोगों ने सड़क पर ही जहां-तहां टायर जलाकर मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया. शाम तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही वाहनों के लंबे कतार लग रहे. पुलिस के लाख समझाने के बावजूद लोग सड़क से हट नहीं रहे थे.

People protest and block road Over Death of Youth Following Beating in Ranchi
हत्या के विरोध में सड़क जाम (ETV Bharat)

पुलिस ने कार्रवाई की दी जानकारी

रातू थाना प्रभारी आदिकांत महतो सहित कई पुलिस अफसर भीड़ को समझाने का लगातार प्रयास करते रहे. इसी बीच रातू थाना प्रभारी आदिकांत महतो के द्वारा यह बताया गया कि पुलिस की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अपराधी भी जल्द गिरफ्तार करने जाएंगे गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस के द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद भीड़ सड़क से हटी जिसके बाद यातायात सामान्य हो पाया.

इसे भी पढे़ं- जमीन विवाद में हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

इसे भी पढे़ं- धनबाद में युवक की हत्या के बाद शव के साथ सड़क जाम, परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

इसे भी पढे़ं- शिकारीपाड़ा के बंद खदान में डूबे बालक को नहीं तलाश सकी गोताखोरों की टीम, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया एनएच 114 A जाम

TAGGED:

YOUTH BEATEN TO DEATH
MURDER OF YOUNG MAN
RANCHI
हत्या के विरोध में सड़क जाम
PROTEST OVER MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.