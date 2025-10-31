द्वाराहाट की सड़कों की बदहाली पर भड़के ग्रामीण, प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
अल्मोड़ा में द्वाराहाट क्षेत्र की खराब सड़कों को लेकर लोगों ने प्रदर्शन कर रोष जताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2025 at 5:10 PM IST
अल्मोड़ा: द्वाराहाट क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा. लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख आरती किरौला के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी द्वाराहाट को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य पूरे करने की मांग की.
खस्ताहाल मार्गों से लोग परेशान: ग्रामीणों का कहना है कि एनपीसीसी विभाग द्वारा बनाई गई मल्ली मिरई-बग्वालीपोखर, जाख-बैनाली, कुकुछीना-मंगलीखान-नायल सहित कई सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है. वहीं पीडब्ल्यूडी की पिनोली और कोटिला मार्ग भी गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं. सड़कें जगह-जगह टूटी हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में ये सड़कें दलदल में बदल जाती हैं, जिससे वाहन चलाना जोखिम भरा हो जाता है.
उग्र आंदोलन की दी चेतावनी: अब तक कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी मौन हैं. लोगों ने कहा कि बार-बार शिकायत के बावजूद न तो मरम्मत कार्य शुरू हुआ और न ही स्थायी समाधान निकाला गया. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, तो 20 नवंबर से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी. ग्रामीणों ने कहा कि यदि क्षेत्र की सड़कें शीघ्र दुरुस्त नहीं की गईं, तो आंदोलन को पूरे ब्लॉक स्तर पर विस्तारित किया जाएगा. उन्होंने सरकार से विकास के नाम पर अधूरे छोड़े गए सड़क कार्यों को जल्द पूरा कर ग्रामीणों को राहत देने की मांग की.
मामले में प्रशासन ने क्या कहा: तहसीलदार तितिक्षा जोशी ने बताया कि ग्रामीणों की मांग के अनुसार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और सड़क में डामरीकरण के लिए पत्र भेजा जा रहा है. वहीं उन्होंने बताया कि विभाग के अनुसार पूर्व में कार्य किया जा रहा था, लेकिन दीपावली के कारण बीच में कार्य बाधित हो गया था और अब जल्द शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उन्हें 10 दिनों के अंदर कार्य पूरा करने का समय दिया गया है, वहीं विभागों को पत्र भेजा जा रहा है.
धरना-प्रदर्शन में प्रकाश सिंह अधिकारी, कमल साह, सुनील कांडपाल, निर्मल मठपाल, जगदीश आर्या, प्रताप रावत, शंकर जोशी, कैलाश अधिकारी, गोपाल रौतेला, जगत सिंह, गोपाल सिंह, उमेश बिष्ट, बीना कबडवाल, तारा सिंह अधिकारी, जोधा सिंह, धन सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.
पढ़ेंः