द्वाराहाट की सड़कों की बदहाली पर भड़के ग्रामीण, प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

अल्मोड़ा: द्वाराहाट क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा. लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख आरती किरौला के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी द्वाराहाट को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य पूरे करने की मांग की.

खस्ताहाल मार्गों से लोग परेशान: ग्रामीणों का कहना है कि एनपीसीसी विभाग द्वारा बनाई गई मल्ली मिरई-बग्वालीपोखर, जाख-बैनाली, कुकुछीना-मंगलीखान-नायल सहित कई सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है. वहीं पीडब्ल्यूडी की पिनोली और कोटिला मार्ग भी गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं. सड़कें जगह-जगह टूटी हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में ये सड़कें दलदल में बदल जाती हैं, जिससे वाहन चलाना जोखिम भरा हो जाता है.

उग्र आंदोलन की दी चेतावनी: अब तक कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी मौन हैं. लोगों ने कहा कि बार-बार शिकायत के बावजूद न तो मरम्मत कार्य शुरू हुआ और न ही स्थायी समाधान निकाला गया. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, तो 20 नवंबर से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी. ग्रामीणों ने कहा कि यदि क्षेत्र की सड़कें शीघ्र दुरुस्त नहीं की गईं, तो आंदोलन को पूरे ब्लॉक स्तर पर विस्तारित किया जाएगा. उन्होंने सरकार से विकास के नाम पर अधूरे छोड़े गए सड़क कार्यों को जल्द पूरा कर ग्रामीणों को राहत देने की मांग की.