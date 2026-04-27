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पानी पीते हैं तो डस्ट, खाना खाते हैं तो डस्ट, साइन मत कीजिए सर, जीने दीजिये! आदिवासी महिला क्यों हुई आक्रोशित

लोक सुनवाई में लोगों ने खुलकर अपना विरोध जताया. ( Etv Bharat )