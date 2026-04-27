ETV Bharat / state

पानी पीते हैं तो डस्ट, खाना खाते हैं तो डस्ट, साइन मत कीजिए सर, जीने दीजिये! आदिवासी महिला क्यों हुई आक्रोशित

प्रदूषण की जद में गिरिडीह का औद्योगिक इलाका है. यहां नया स्पंज फैक्ट्री लगने का खुलकर विरोध हुआ.

People Protest Against Setting Up of New Sponge Factory in Giridih
लोक सुनवाई में लोगों ने खुलकर अपना विरोध जताया. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 11:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीहः जिला के औद्योगिक इलाके में नया स्पॉज आयरन (रोलिंग मिल) लगाने का विरोध हो गया है. सोमवार को यहां फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद रांची द्वारा आयोजित लोक सुनवाई में लोगों ने खुलकर अपना विरोध जताया.

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों एवं सदर एसडीएम श्रीकांत विस्पुते की मौजूदगी में आयोजित इस सुनवाई में लोगों ने अपनी पीड़ा रखी.

नया स्पंज फैक्ट्री का विरोध, लोक सुनवाई में लोगों ने खुलकर रखी अपनी बात (ETV Bharat)

यहां सुनवाई के दरमियान एक आदिवासी महिला ने क्षेत्र का दुख खुलकर रखा. बोलते-बोलते महिला भावुक हो गई. महिला ने पूरी पीड़ा खुलकर रखी कहा. ये कैसे विकास है जहां पानी पीते समय डस्ट, खाना बनाते समय डस्ट, खाना खाते समय डस्ट, सोते-जागते डस्ट. आखिर हम भी इसी देश के संतान है तो ऐसा भेदभाव क्यूं. यहां फैक्ट्रियों द्वारा खुलेआम प्रदूषण फैलाया जा रहा है.

महिलाएं बीमार हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं. पूरी पीढ़ी प्रदूषण के जद में हैं. ऐसा हमलोगों के साथ क्यूं हो रहा है. बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को भगाया और फैक्ट्री वाले हमें भगाना चाहते हैं. हमारी जल-जंगल जमीन की छीना जा रहा है. हम कहां जाए, किससे फरियाद करें.

महिला यहीं नहीं रुकीं साफ कहा कि यहां नया फैक्ट्री नहीं लगने दी जाएगी. फैक्ट्री लगाने से पहले फैक्ट्री मालिक को परिवार के साथ क्षेत्र के घरों में रहने बोलिए फिर समझियेगा हमारा दर्द क्या है. महिला ने कहा कि हमें जीने दीजिये सर, हमारे बच्चों को जीने दीजिये सर.

हर किसी ने किया विरोध

इस दौरान भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, जेएमएम नेता हसनैन समेत स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने भी फैक्ट्री का खुलकर विरोध किया. उन्होंने कहा कि पहले से जो फैक्ट्री संचालित है उसने प्रदूषण खूब फैलाया और सीएसआर के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया. यहां के लोगों को प्रदूषण मिला और रोजगार भी नहीं मिला. यहां गुजरात-महाराष्ट्र के लोग आने लगे हैं. यह सब साजिश है यहां के लोगों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने की. यहां पर मौजूद एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों ने कहा कि आपकी बातों को नोट कर लिया गया है. रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें- प्रदूषण से परेशान गिरिडीहवासी, स्पंज प्लांट का खुलेआम विरोध, जनसुनवाई में जमकर नारेबाजी

इसे भी पढ़ें- गिरिडीह में नई फैक्ट्री खोलने का विरोध, ग्रामीणों ने कहा- प्रदूषण फैलाएगा फेरो प्लांट

इसे भी पढ़ें- धनबाद में बन रहे शराब फैक्ट्री के विरोध में उतरे विधायक इरफान अंसारी, ग्रामीणों की मांग को ठहराया जायज

TAGGED:

OPPOSITION TO SPONGE FACTORY
PROTEST AGAINST SPONGE FACTORY
GIRIDIH
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
OPPOSITION TO ROLLING MILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.