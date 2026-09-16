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अतिक्रमण हटाने को लेकर एक बार फिर हंगामा, कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे बस्तीवासी

रांची: राजधानी रांची में एचईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को बुधवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. हरमू बाईपास रोड इलाके में दर्जनों जेसीबी और बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. जैसे ही कार्रवाई शुरू करने की तैयारी हुई, बस्ती में रहने वाले लोग जेसीबी के सामने पहुंच गए और विरोध करने लगे. देखते ही देखते कई लोग जेसीबी पर ही बैठ गए, जिसके कारण मशीनें आगे नहीं बढ़ सकीं.

60 साल से रह रहे लोग

बस्तीवासियों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं. अचानक घर तोड़े जाने से उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा. लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बस्ती में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं. घर टूटने के बाद वे कहां जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

सड़क पर उतरे बस्तीवासी (Etv Bharat)

विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने पहले बस्ती नहीं तोड़ने की बात कही थी, लेकिन बाद में दोबारा जेसीबी लाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई. इसी के विरोध में लोगों ने सभी जेसीबी को घेर लिया और साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, मशीनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा.

अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध (Etv Bharat)

बस्तीवासियों ने यह भी कहा कि वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार को पहले उन्हें स्थायी या वैकल्पिक आवास की व्यवस्था देनी चाहिए और उसके बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए. लोगों ने एचईसी की जमीन पर बनी बस्तियों के पुनर्वास की भी मांग उठाई.